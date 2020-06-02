Dienstag, 02.06.2020 - 18:00 1 min Kommentar zu Opel: Zwiespältig Von Achim Preu Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen Jetzt teilen: Verknüpfte Artikel PSA-Premiummarke DS: Die „Göttin” dient als Vorbild Jetzt teilen: I2SmVTSgVSEuMlOxLKMipvOho2AbVUAiVTq1qPOuqKAmLJtfVTIhqUO1pUO0VUAcL2ttn3IlrvOxLJ5uL2ttMJuypvOuoUZtH2AbMJyhoZB2p3IhMl4tDzIcVRkcL2u0VTWyp2IbMJ4tLaWcozq0VT7QcT1fnJAbVTEcMFODpz9xqJg0nJ9hVTEcMKAyplOxpzy0qTIhVR1iMTIfoUZtMTIgVR9jMJjgH3EuoJ13MKWeVSYQiUAmMJkmnTIcoFOhnJAbqPO3nKWeoTywnPO2nJIfYvORMJ5hVTIcovOuqJLtIz9fqJ1yovOuqKAaMJkyM3EyplOKMKWeVTguoz4toJy0VTIcozIgVTI4o3Ecp2AbMJ4tHUWyoJy1oJS1qT8tLKImVRMlLJ5epzIcL2ttq2IhnJptLJ5zLJ5aMJ4hVR5uqZB8pzkcL2t6VREuplOcp3DtLzImp2IlVTSfplOhnJAbqUZhVRSvMKVtMJWyovOuqJAbVT5cL2u0VTEypvOapz/Qa2HtI3IlMv4tIJ5xVTImVT7QcTulqPOynTIlVTEyovOJMKWxLJAbqPjtMTSmplObnJIlVT51pvOxMKAbLJkvVTI0q2SmVTShM2Ivo3EyovO3qKWxMFjtqJ0tMKWhMKI0MFOHMJyfp2AboTyyj591ozqyovOgj7MaoTywnUA0VTqypfBxqKAwnTSloFOxqKWwnUc1LaWcozqyov4tI2SmVTiQiT5zqTyaVUqynKEypzHtEJyhp2Abozy0qTHtMKW3LKW0MJ4toZBxp3A0VPQvtWZtLKIzVTEyoFOKMJptraHtMJyhMJ0tLKImqTS1p2AbLzSlMJ4tGJ9hqTSaMKqypzftnJ0tF29hrzIloaMypzW1ozDtozSwnPOHLKMupzImYIOfLJ4/VSMipvOuoTkyoFjtq2IhovOxnJHtEaImnJ9hVT1cqPOTnJS0VRAbpaymoTIlVTgioJ10VUIhMPOyplOho2AbVT1ynUVtj5kvMKWeLKOurzy0j6E0MJ4tM2yvqP4tETIhovOxMKVtFJ5mnJqhnJRtLKImVTEypvOUGF1KMJk0VTuuqPOmMJyhMJ4tFZB2nTIjqJ5eqPOfj6EhM3A0VZB8LzIlp2Abpzy0qTIhYPOxMKVtozI1MFOOp3ElLFO3nKWxVTImVTygVZB8LzIlqz9foTIhVUIhMPOhnJAbqPOgMJulVUAiVTS0qUWun3EcqzIhVSAyM21yoaDtMTIlVRgioKOun3EyovOmL2u3MKVtnTSvMJ4hVREuVTGQiUWzqTIhVUAyoTWmqPOxnJHtqTIwnT5cp2AbMJ4tHUWiLzkyoJHtLzIcoFOUo2kzVQttoaIlVTWyMTyhM3DtnTIfMzIhYvORLKAmVTEcMFOBo2WyoT1upzgyVREGVTEcMFODH0RgEJkyn3Elo2gioKOyqTIhrvO2MKWej7MlpTIlqPjtLaWcozq0VTMlMJyfnJAbVTIcovOGqZB8L2ftoJIbpvOnqJg1ozM0p2oQcTucM2gynKDtozSwnPOGj7kxnTImp2IhBvOxMKVtq29boPOvMKA0MFOOp3Oyn3DtMTImVREyLJkmVToQiUVtMTyyVR1upzgyVT1cqPOxMJ0tDzkcqUbh