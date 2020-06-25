Donnerstag, 25.06.2020 - 00:00 1 min Kommentar zu Real: Monopoly Von Achim Preu Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen Jetzt teilen: Verknüpfte Artikel Real wird jetzt zerschlagen Jetzt teilen: EJyhoJSfVTucovjtLJkfMKZtMUWcov4tETSgnKDtnKA0VTImVUMipzWynF4tETIhovOFMJSfVTymqPOuoFOSozEyYvOOqJAbVUqyoz4tMKZtF3IhMTIhVTyhVRAipz9hLF1nMJy0MJ4tM2ImL2wQcUE6qPObLJWyovjtMJWyovOhnJAbqPOhqKVtGTIvMJ5moJy0qTIfVTEipaDtraHtLzIeo21gMJ4fVUAiozEypz4tLKIwnPOPMJgfMJyxqJ5aVT9xMKVtMJyhVSEJYHqypfBxqP4tIUWiqUcxMJ0tq2ylMPOxLKZtEzyloJIhp2AbnJkxVTqyq2IwnUAyoUDhVR1uoPO3nJIxMKVhVSWyLJjtM2Ibj7MlqPOuLvObMKI0MFOuoUZtMUIlL2ufLKIzMJ5xMKVtHT9mqTIhVTIcozIgVUW1p3Acp2AbMJ4tG2kcM2SlL2uyovjtMTIlVT1cqPOTnJ5uoacyovO1ozDtFJ1go2WcoTyyovOdo25aoTyypaDhVSqynJjtMTyyVTWcp2uypzyaMFOAqKE0MKVtGJI0pz8tMTSmVRqyp2Abj6EzqPObMKW1oaEypzqyq2ylqUAwnTSzqTI0VTuuqP4tDKIzVTEyovOaqKEyovOGqTShMT9lqTIhVTuuLzIhVR1upzg0M3YQgfBsMJ4tq2yyVRguqJMfLJ5xVUIhMPOSMTIeLFOvMKWynKEmVTEcMFOVLJ5xYvOHpz90rzEyoFOxj7klMaEyVTImVUO1ozg0qJIfoPOynJ4tFTS1MJ4tqJ5xVSA0MJAbMJ4tM2IvMJ4hVRMcoTyuoTIhVT1cqPOWoaMyp3EcqTyioaAmqTS1VUqypzEyovODpz9voTIgMFOvMJgioJ1yovjtoJShL2uyVTyhplOGnJIwnUE1oFO2MKWzLJkfMJ4to2EypvOaMKAwnTkip3AyovO3MKWxMJ4hVQRjZPOaMJwQgaWyovO6qFOxnJImMJ4tH29lM2Ihn2yhMTIlov4tDzIcVTEyovOuozEypzIhVTymqPOyplOyoaEmL2uynJEyozDfVUqypvOxMJ4tJaImL2ufLJptLzIeo21gqP4tETIhovObnJIlVTqynUDtMKZtqJ0tITSlnJMvnJ5xqJ5aVT9xMKVtozywnUDhVRMuoTkmVT5cL2u0VToQiUVtLzymnTIlnJqyVSWyLJjgEzyfnJSfMJ4tMJyhMFOhMKIyVRqyp2IfoUAwnTSzqPOaMJqlj7khMTI0VUqcpzDfVUIgVTEuplO6qFO1oJqynTIhYvOCMTIlVUAyoTWmqUA0j6EhMTyaMFOYLKIzoTI1qTHtMKE3LFO1oaEypvOSMTIeLF1ToTSaM2HtoT9moTIaMJ4hVRIcozHtn29gpTkyrTHtGJS0MKWcMF4tI29boPOypaA0VTygVRuypzWmqPOfj6Emp3Dtp2ywnPOmLJqyovjtq2SmVTEuplOzj7klVTEcMFOPMKAwnZBxMaEcM3EyovObMJaQa3DhVSEuqKAyozEyVUqypzEyovOvLJ5aMJ4topB8p3AyovOvMJygVR1ioz9jo2k5VTEypvOFo3AcozIhpTywn2IlYvORLKZtq2ylMPQQcTuhoTywnPOvnKE0MKVtq2yyVTWynFOYLKWmqTSxqPOYLKIznT9zYvORLKAmVTEcMFO2nJIlVRqlo8BsMJ4tMTImVRkyLzIhp21cqUEyoTuuozEyoUZfVTEcMFN4AFODpz96MJ50VTEyplOALKWeqTImVTWynTIlpaAwnTIhYPOho2AbVTqlj7oQa2IlVUqypzEyovjtoTyyM3Dtp2Abq2IlVTygVR1uM2IhYvORMKVtI2I0qTWyq2IlLvOzqJ5eqTyiozyypaDtraqupv4tGz9wnPO6qJ1cozEyp3DhVRSvMKVtLKIzVRgip3EyovOxMKVtoJy0qTIfp3GQcT5xnKAwnTIhVRuypaA0MJkfMKVhVREypvOOpzWynKEmLzIxnJ5aqJ5aMJ4tMT9lqP4tH293nJHtMTIlVR5uL2ubLJk0nJqeMJy0Yt==