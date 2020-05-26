Dienstag, 26.05.2020 - 00:00 1 min Kommentar zu Schulausfällen: Kraftakt Von Ralf Heidenreich Leiter Redaktion Wirtschaft Jetzt teilen: Jetzt teilen: EJyhVRElnKE0MJjtq2IhnJqypvOGL2u1oTHtnJ0tFzSbpvOvMJEyqKEyqPOzj7klVTWyqUWiMzMyozHtH2Abj7kfMKVtEJyhn29goJIhp2S1p2oQcTkfMFOcoFOmpZBxqTIlMJ4tDzIlqJMmoTIvMJ4tqz9hVTElMJxtHUWirzIhqP4tETyyVScunTkyovjtMTyyVTEuplOWMz8gFJ5mqTy0qKDtnJ4tp2IcozIlVSA0qJEcMFO6qFOxMJ4tEz9fM2IhVTEyplOwo3WiozSvMJEcozq0MJ4tH2AbqJkuqKAzLJkfplOzj7klplOmpZBxqTIlMFOSpaqypzWmoTIvMJ4tMKWgnKE0MJk0YPOgqKEyovO6qJ7QcTAbp3Dtp2IfqUAuoFOuowbtI2yyVTgioJ10VT1uovOcovOxMKVtD29lo25uYHglnKAyYPOxMKWyovOTo2kaMJ4tp2ywnPOho2AbVT5cL2u0VTygVRIhqTMypz50MKA0MJ4tLJWmL2wQcUE6MJ4toTSmp2IhYPOuqJLtp28tn29hn3WyqTHtJzSboTIhClOKMKVtoaIhVTEcMFOIoaEypaA1L2u1ozptn29gpTkyqUDtnJ4tJaqynJMyoPO6nJIbqPjtMTIgVUAynFOaMKAuM3D6VRImVTgioJ10VT5cL2u0VTEupzS1MvOuovjto2VtnJ4tMTIlVSA0qJEcMFOuoFOSozEyVTElMJxfVUMcMKVto2EypvOzj7khMvODpz96MJ50VRIcozgioJ1yoaA2MKWfqKA0VUA0MJuyov4tH2yyVUcynJq0VUMcMJkgMJulYPOxLKAmVTWcp2uypzyaMFOIoaEypaA1L2u1ozqyovO6qFOynJ5yoFOeoTSlMJ4tEKWaMJWhnKZtn29goJIhBvOZj6EhM2IlMaWcp3EcM2HtIJ50MKWlnJAbqUAuqKAzj6EfoTHtq2yyVTSeqUIyoTjtq2IaMJ4tD29lo25uVToQiTulMJ4tMTS6qFjtMTSmplOxMKVtGzSwnUq1L2umVTyhVTEypvOYo21jMKEyoacyoaE3nJAeoUIhMlO1ozDtp3QQcUEypvOcoFOvMKW1MzkcL2uyovOTo3W0n29goJIhVTWynTyhMTIlqPO3nKWxYvORLKAmVSMypaCQcUIgqTImVT5cL2u0VT9bozHtI2IcqTIlMKZtozSwnTqynT9fqPO3MKWxMJ4tn2Shov4tIJ5xVTEuplOmo2kfqTHtq2SwnUYQiUE0MJkhYvOKnKVtn8B2oz5yovOhnJAbqPOun3cypUEcMKWyovjtMTSmplOxLKZtIzylqKZtMTyyVRAbLJ5wMJ4tMTIlVRgcozEypvOvMKAwnT5ynJEyqP4tI2ylVT3QiUAmMJ4tqzyyoT1ynUVtLJkfMKZtMTSzj7klVUE1ovjtMTSmplOxnJHtH2Abj7kfMKVtq2yyMTIlVT1ynUVtoTIlozIhVTiQgz5hMJ4hVR5uqZB8pzkcL2ttp2I0raDtMTSmVSMcpaImVTucMKVtnT9bMFOVj7klMTIhYvOOLzIlVT1cqPOynJ5yoFOYpzSzqTSeqPOuqJLtLJkfMJ4tEJWyozIhVTqynUDtqzyyoTkynJAbqPOxo2AbVT1ynUVh