Mittwoch, 06.05.2020 - 00:00 1 min Kommentar zu VW vor dem BGH: Gut so Von Achim Preu Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen Jetzt teilen: Jetzt teilen: FJ4tDzIloTyhVToQiUVtH3EuLKEmnTyfMzHtLzIcoFOOqKEin2S1MvO0pz9goJIfovjtqJ5xVUcynKEaoTIcL2ttLzIcoFOPE0ttq2IaMJ4tMTImVREcMKAyoTWyqUW1M3ZtoJy0VTEyoFOFj7kwn2IhVTShVTEypvOKLJ5xVUA0MJuyovQvtWZtIyptM2yvqPOxMKW6MJy0VTIcovOdj6EgoJIloTywnTImVRWcoTDtLJVhVREcMFO6qKMipvOaMJMynJIlqTHtMKWmqTHtGKImqTIlMzImqUA0MJkfqJ5ap2gfLJqyVTucMKW6qJkuozEyYPOxnJHtoJy0VTIcozIgVT1uM2IlMJ4tIzIlM2kynJAbVToQiUVtMJ50ozIlqaEyVSMKYHg1ozEyovOyozEyqTHfVTuuqPOxnJHtF3IbVT7QcT1fnJAbVT5cL2u0VUMioFOSnKZtM2IvpzSwnUDhVSIhMPOej7MhoaEyVUAcL2ttraIxMJ0tLzSfMPOuoUZtp2AboTIwnUEypvORMJSfVToQiUVtIzyyoTHtnTIlLKImp3EyoTkyov4tI2SmVTEuoz4tLKIwnPOxMJ4tIzIlLaWuqJAbMKWmL2wQiUE6MKWhVTS1MvOxnJHtEfB8j59yVTMuoTkyovOej7MhoaEyYvOCMzMyozWupvOmnJ5xVRyhMTy2nJE1LJkeoZBxM2IlVT7QcT1fnJAbVTyhVTEcMKAyoFOTLJkfVTEiL2ttLzImp2IlVTElLJ4hVREyoz4toJy0VTEyoFOPE0ttnTS0VUAcL2ttnzI0raDtMKWmqT1uoUZtMTSmVTwQgzAbp3EyVSccqzyfM2IlnJAbqPOxMKZtITuyoJSmVTShM2Iho21gMJ4hVSIhMPOxqKWwnTWfnJAeMJ4toTSmp2IhYPOxLKAmVTIcovO2MKWvpzS1L2uypzMlMKIhMTkcL2uyplOIpaEynJjtraHtMKW3LKW0MJ4tnKA0YvOSnJ5yplOgnKDtH2yaozSfq2yln3IhMl4tIJ5xVTIcozImYPO3LKZtMfB8pvOJIlOlnJAbqTyaVUEyqJIlVUqypzEyovOej7MhoaEyYPOxLFOho2AbVScynT50LKImMJ5xMFOYoTSaMJ4tLJ5mqTIbMJ4hVREuoJy0VUAwnUWynJW0VTIcovOFMJ50ozIlVTS1plOFnTIcozkuozDgHTMuoUbtHzIwnUEmM2ImL2ucL2u0MFjtq2SmVSMKVUc1qz9lVT1cqPOZLKA0YH1coaI0MF1OLzMcozE1ozqyovOcoJ1ypvO3nJIxMKVtqzIlnTyhMTIlovOeo25hqTHhVSIhMPObLKDtMfB8pvOynJ4toJIxnJSfMKZtE3Wij59ypzIcM25cplOaMKAipzq0YvOAnKDtn2mQiTqypzIlVSA0pzS0MJqcMFO1ozDtM2Ivj7kbpzIhMTIlVREyoKI0VT5uL2ttMTIgVREyp2SmqTIlVTwQcUE0MFOxMKVtq2IfqTqlj7oQa3EyVRS1qT9eo256MKWhVTEcMKAyplOGL2ugnJIlMJ50nTIuqTIlVUIgn3IlqzIhVTiQgz5hMJ4hVR51ovOaMJu0VTImVUqynKEypv4tIJ5xVToQiUVtMTyyVSqioTMmLaIlM2IlVUc1pvOIoacynKDh