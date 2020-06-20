Samstag, 20.06.2020 - 00:00 1 min Kommentar zu Wirecard: Totalschaden Von Karl Schlieker Redakteur Politik / Wirtschaft Jetzt teilen: Jetzt teilen: ETIlVRSvp3E1pabtMTImVRMcozShrzEcMJ5mqTkynKA0MKWmVSqcpzIwLKWxVTymqPOynJ5yVRWfLJ1uM2HtMfB8pvOxMJ4tMTI1qUAwnTIhVRgupTy0LJkgLKWeqP4tEKZtnZBxqUEyVUAiVUAwnZB2ovOmMJyhVTiQgz5hMJ4hVRIhMTkcL2ttp2AbnJIhVUAcL2ttoJSfVTIcovObMJygnKAwnTImVRMcozShrv1GqTSlqP11pPOcoFOYpzIcplOxMKVtM2ShrvOUpz/Qa2IhVUc1VUE1oJ1yoT4tqJ5xVTEyovOIHl1HMJAboz9fo2qcMJgioacypz5yovOzpzIwnPODLKWioTxtraHtLzyyqTIhYvORMKVtDKIzp3EcMJptnJ4tMTyyVTIlp3EyVRYQgaWmMJ5fnJquVREurPOmo2kfqTHtMJyaMJ50oTywnPOxMJ4tIUWcqJ1jnPOvMKAcMJqyoT4hVREiL2ttMTyyVTyhqTIlozIhVSIhqTIlozIboJIhp3A0paIeqUIlMJ4tq3IwnUAyovOhnJAbqPOgnKDtMTIhVRShMz9lMTIlqJ5aMJ4hVRygVRqyM2IhqTIcoPjtMTIlVSMipaA0LJ5xVUqupvOeo21joTI0qPOuqJLtE3YQiT5xMKVtqJ5xVSMipaA0LJ5xp2AbMJLtGJSln3ImVRWlLKIhVTS1p2qypzywnUEyqPjtMTIlVT51ovOyozEfnJAbVUc1pfB8L2gaMKElMKEyovOcp3DhVSIhMPOxMKVtDKIzp2ywnUEmpzS0VT5cL2g0MFOuLvjtp3EuqUDtraHtn29hqUWioTkcMKWyov4tFJ1gMKWbnJ4tq2IcM2IlqTIhVUAcL2ttMTyyVRWcoTShraOlj7kzMKVfVTEcMFO6q2IcMzIfnTSzqTHtDzyfLJ56VTSvraImMJqhMJ4hVREcMFOZqJM0LaIwnUIhMlO2o24tZFj5VR1coTkcLKWxMJ4tEKIlolOfnJKQalOxMJ4tFT9zMz51ozqmqUYQcTqypvOuovOxnJHtI2ShMPOzLJulMJ4hVREcMFOKnKW0p2AbLJM0p3Olj7kzMKVtqzIloKI0MJ4tIZBxqKAwnUIhM3AuLaAcL2u0YPOKnKWyL2SlMPOynJ5yovOAnJkfnJSlMTIhLzI0paIaYvORLKZtM2yvqPO2nJIfVRSlLzIcqPOzj7klVRShq8BxoUEyYvOKMKVtLKIwnPOcoJ1ypvOlMJAbqPObLKDfVTS1L2ttMTyyVRMcozShrzS1MaAcL2u0VTymqPOcovOSpzgfj6ElqJ5ap25iqPjtq2yyVTEcMKAypvOHo3EuoUAwnTSxMJ4tqJ50MKVtnJulMJ4tDKIaMJ4topB2M2kcL2ttM2I3MKAyovOcp3DhVRygoJIlnTyhVUA0MJu0VSqcpzIwLKWxVUAynKDtMJyhMJ0tFzSbpvO3MJqyovOgj7MaoTywnTIlVRWcoTShrz1uozyjqJkuqTyiozIhVTyhVTEypvOYpzy0nJfhVREcMFOinT5ynTyhVTWyp2AbLKIfnJAbMFOOn3EcMJ5eqJk0qKVtnKA0VTIgpTMcozEfnJAbVTqyqUWiMzMyovO3o3WxMJ4hVSqyoz4toJy0qTIhVTygVUqcL2u0nJqmqTIhVTEyqKEmL2uyovOOn3EcMJ5cozEyrPOynJ4tMTIlLKW0nJqypvOQpzSmnPOgj7MaoTywnPOcp3DfVUqipzShVUAioTkyovOxnJHtDJ5fMJqypvOxLJ5hVT5iL2ttM2kuqJWyow8=