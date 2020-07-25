Samstag, 25.07.2020 - 00:00 1 min Kommentar zu Wirecard und Scholz-Plan: Überfällig Von Ralf Heidenreich Leiter Redaktion Wirtschaft Jetzt teilen: Jetzt teilen: GzSwnPOxMJ0tI2ylMJAupzDgH2guozEuoPO3nJkfVRW1ozEyp2McozShrz1cozymqTIlVR9fLJLtH2Abo2k6VSAwnUquL2umqTIfoTIhVTWynFOxMKVtDzyfLJ56n29hqUWioTkyVTWyp2IcqTyaMJ4fVSAwnUI0rz1yL2uuozymoJIhVUMypzWyp3Aypz4tqJ5xVUIhMPOeo21joTI4MFOTnKWgMJ5eo25mqUW1n3EyVUqcpzgmLJ1ypvOeo250pz9foTyypzIhVTkup3Ayov4t4bPrDKIzVRWcoTShrzIhVT11p3ZtIzIloTSmplOmMJyh4bPpYPOmLJq0VTIlYvOVj7MlqPOmnJAbVUEioTjtLJ4t4bPGVUAioTk0MFOuLzIlVTSfoTImVTEiL2ttoZBxozqmqPOynJ5yVSAyoTWmqUMypaA0j6EhMTkcL2ueMJy0VUAynJ4hVSc1oJSfVR1uj59hLJugMJ4tnJ4tMTyyp2HtHzywnUE1ozptp2Abo24tp2IcqPOXLJulMJ4tMJyhM2Izo3WxMKW0VUqypzEyov4tE2IhqJptFTyhq2Icp2HtLKIzVTEcMFOALJAbMJ5mL2uuMaEyovOvMJxtI2ylMJAupzDtM2SvVTImVTcyMTIhMzSfoUZhVREypvOOn3Eco25mpTkuovO2o24tH2Abo2k6VTIhqTwQcTk0VUMcMJkyVUqcL2u0nJqyVRIfMJ1yoaEyYvOAMJulVRWyMaIaozymp2HtqJ5xVT1ynUVtHTIlp29hLJjtMfB8pvOxnJHtDaIhMTImLJ5mqTSfqPOzj7klVRMcozShrzEcMJ5mqTkynKA0qJ5ap2S1MaAcL2u0VPuPLJMcovxtM2Ibj7MlMJ4tMTS6qF4tI2yyVTguoz4tMKZtp2IcovjtMTSmplOvMJxtMTIlVRWuMzyhVTqypzSxMFOgLJjtMJyhVR1cqTSlLzIcqTIlVSqcpzIwLKWxVTqyozS1MKVtqJ50MKVtMTyyVRk1pTHtM2Iho21gMJ4tnTS0ClOOqJAbVUsQcUWyVTImVUqcL2u0nJpfVTEyovOPMJqlnJMzVTEyplOTnJ5uoac1oaEypz5ynT1yoaZtraHtMKW3MJy0MKWhYPOxLJ1cqPOej7khMaEcMlOIoaEypz5ynT1yovO3nJHtI2ylMJAupzDtLzIcVTEypvOTnJ5uoacuqJMmnJAbqPOhnJAbqPOxqKWwnUZtHzSmqTIlVTMuoTkyov4tDJ4toJShL2uyovOGqTIfoTIhVTqynUDtMTIlVSAwnT9frv1DoTShVTcyMT9wnPOhnJAbqPO3MJy0VTqyoaIaYvOSnJ4tEaWcp3Dtqz9hVUcynT4tFzSbpzIhYPOcovOxMJ5yovOxnJHtDJWmL2ufqKAmpUYQiTMypvOynJ4tIJ50MKWhMJugMJ4tL2uyL2gyovOxj7klMzIhYPOcp3DtnzIxMJ5zLJkfplO2nJIfVUc1VTkuozptqJ5xVTWcpzq0VT5uL2ttq2yyVUMipvOxnJHtE2IzLJulVUMiovOuoTk6qFO2nJIfVSWiqKEcozHfVUOypaCQgz5fnJAbMKVtGfBxnTHtqJ5xVTyhVTEypvOTo2kaMFOfLKuypvOYo250pz9foTHhVRWcp2kuozptp3IwnUDtoJShVTS1L2ttqzIlM2IvoTywnPOhLJAbVSMipaAwnTmQcTqyovO6qKVtIzIlLzImp2IlqJ5aVTEyplOGL2u1qUcyplOxMKVtDJ5fMJqypv4tETIhovOxnJImMFO0pzIzMzIhVSAeLJ5xLJkyVUMioFOYLJkcLzIlVSqcpzIwLKWxVTWyp29hMTIlplObLKW0Yt==