Donnerstag, 02.07.2020 - 00:00 1 min Kommentar zu Wirecard: Unseriös Von Karl Schlieker Redakteur Politik / Wirtschaft Jetzt teilen: Verknüpfte Artikel Klagewelle wütender Wirecard-Aktionäre Jetzt teilen: ETIlVT1coTkcLKWxMJ5mL2u3MKWyVRWcoTShraAeLJ5xLJjtqJ0tMTIhVScunTk1ozqmMTyyoaA0oTIcp3EypvOKnKWyL2SlMPO3nKWxVTIcovOaMKWcL2u0oTywnTImVR5uL2umpTyyoPObLJWyov4tETSmVTymqPOaqKDtp28hVREyoz4to2MzMJ5mnJAbqTkcL2ttMzyhM2yypaEyVSIgp8BxqUcyYPOgqKEgLpBsoTywnPOzLJkmL2ttLKImM2I3nJImMJ5yVRglMJEcqTHfVT1ypzg3j7klMTyaMFOYpzIcp2kuqJMvqJAbqJ5aMJ4tqJ5xVUMypzGQcTAbqTyaVTuinTHtF2S1MaOlMJymMFOzj7klVZB8LzIloz9goJIhMFOUMKAyoTkmL2uuMaEyovO2MKW3MJymMJ4tLKIzVTIcovOgMJulVTSfplO1oaAypzaQgaAyplOALJ5uM2IgMJ50M2IvLKWyov4tETSvMJxtnKA0VSqcpzIwLKWxVT5cL2u0VTylM2IhMTIcozHtFJ50MKWhMKEeoTy0p2AbMFjtp29hMTIlovOcoFORLKttoz90nJIlqPjtMTIgVRS1p2wQcT5aMKAwnTyfMPOxMKVtMTI1qUAwnTIhVRYQgaWmMJ5fLJ5xp2AbLJM0YvOOozqyp2ywnUEmVUMiovOdLJulMJkuozqyovOJo3W3j7klMzIhVUMiovOAnKEupzWynKEypz4tqJ5xVRMcozShrz1yMTyyovOmqTIfoUDtp2ywnPOxnJHtEaWuM2HtozSwnPOxMKVtq2ylqUAwnTSzqTkcL2uyovO1ozDtpT9fnKEcp2AbMJ4tIzIlLJ50q29lqUIhMl4tFJ0tEzI1MKVtp3EynTIhVUc1MKWmqPOxnJHtI2ylqUAwnTSzqUAjpfB8MzIlVUMiovOSJFjtMTyyVTIfMvOXLJulMFOfLJ5aVTEcMFOOLaAwnTmQiUAmMFOaMKOlj7kzqPO1ozDtLJWaMKAyM25yqPObLJWyov4tEKWmqPOuoUZtnJ4tMTyyp2IgVRcunUVtMTIlVT11qT1uj59fnJAbMFOPMKElqJptn2kupvO3qKWxMFjtqzIlq2IcM2IlqTIhVTS1L2ttMTyyVRIMYIOlj7kzMKVtMTSmVSEyp3EuqPOzj7klVTEyovOXLJulMKAuLaAwnTk1p3ZtZwNkBF4tETSgnKDtMZB8pzM0MJ4tp2yyVT5cL2u0VTE1pzAbn29goJIhYvOOLzIlVTS1L2ttMTyyVRMcozShrzEcMJ5mqTkynKA0qJ5ap2S1MaAcL2u0VRWuMzyhVT11p3Ztp2ywnPO1ozWypKIyoJIhVRMlLJqyovOmqTIfoTIhYvOKLKW1oFO3qKWxMJ4tn3WcqTymL2uyovOPMKWcL2u0MKWmqTS0qTIlovOYqKWmoJShnKO1oTS0nJ9hMJ4tqJ50MKWmqTIfoUDfVTSvMKVtoaIlVTIcovOAnKEupzWynKEypvOynJ5yplOyrUEypz5yovORnJIhp3EfMJymqTIlplOzj7klVTEcMFOPnJkuoacjpfB8MaIhMlOynJ5aMKAyqUc0ClORnJHtDzSznJ4tqJ5xVTEuoJy0VTEypvOTnJ5uoacjoTS0rvORMKI0p2AboTShMPObLJWyovOmnJAbVTmQcTAbMKWfnJAbVTqyoJSwnUDhVR1coTkcLKWxMJ5mL2u3MKWyVSIgp8BxqUcyVTyhVRSmnJIhVUqupzIhVT9zMzIhLzSlVTMlMJxtMKWzqJ5xMJ4tq29lMTIhYvORnJHtDJ5fMJqypvOmnJ5xVTIcoz1uoPOgMJulVTEcMFORqJ1gMJ4hVREypvOPqJ5xVT11p3ZtMTyyVRWuMzyhVUMiovOUpaIhMPOuqJLtozI1VT9lM2ShnKAcMKWyov4=