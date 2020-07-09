Donnerstag,
09.07.2020 - 00:00
1 min
Kommentar zum Buchmarkt: Danke
F2S1oFOgqKAmqTIhVTEcMFOZLJEyoaGQiUWyovO3MJqyovOxMKVtD29lo25uYHS1MzkuM2IhVTqyp2AboT9mp2IhVTWfMJyvMJ4fVTWyM2ShovOxMKVtDaIwnTuuozEyoPOmMJkvp3DtMTyyVUAwnZB2oaA0MJ4tE2ImL2ucL2u0MJ4traHtp2AbpzIcLzIhYvOEqJSmnFQQiTWypvOBLJAbqPO3qKWxMFOyplOgj7MaoTywnPjtGTImMKA0o2MzVUOypvOKnTS0p2SjpPO6qFOvMKA0MJkfMJ4tqJ5xVTybovOynJ5yovOHLJptp3QQcUEypvOuoFOYnJ9mnlOuLac1nT9fMJ4hVRShMTIlp3qiVUqupvOyplOxMKVtEzSbpaWuMTg1pzyypvjtMTIlVTEcMFOGL2u1oTkyn3GQiUWyVUAuoKDtHzIwnT51ozptqz9lVTEcMFOHj7klVUA0MJkfqTHfVTg1pabtn2kcozqyoUEyVUIhMPOxLJ5hVTquoabtqz9lp2AbpzyzqUAgj6GQa2yaVUIhMPOeo250LJg0oT9mVUqcMJEypvO2o24tMTShozIhVTM1nUVhVR1cqPOcnUWyovO1ozgioaMyoaEco25yoTkyovO1ozDtn3WyLKEcqzIhVRSeqTyiozIhVTuuLzIhVTWyp29hMTIlplOxnJHtnJ5bLJWypzqyMfB8nUW0MJ4tn2kynJ5yovOPqJAbnTShMTk1ozqyovOzj7klVUOypzMyn3EyovOGMKW2nJAyVTyhVTS1j59ypzqyq8B2nT5fnJAbMJ4tJzIcqTIhVTqyp29lM3DtqJ5xVTEuoJy0VT5cL2u0VUc1oTI0raDtMTIgVRqcM2RgF29hn3IlpzIhqTIhVRSgLKciovOaMKcynJq0YPOxLKAmVUAcMFOmnJAbVT5cL2u0VUIhqTIln3WcMJqyovOfLKAmMJ4hVREuLzIcVUAjnJIfqTHtMKZtn2IcozHtHz9foTHfVT9vVTWynFOxMJ0tMJ5ipz1yovO6qKCQcUE6oTywnTIhVRS1MaquozDtqJ50MKWgVSA0pzywnPOyqUquplO2MKWxnJIhqPO3qKWxMFQvtWZtnJ0tGJy0qTIfpUIhn3Dtp3EuozDtMTIlVRg1ozEyYvOSnJ4tMTywn2ImVREuozgyp2Abj7MhVTEuMfB8pvRtDKIwnPOzj7klVTEuplOSozquM2IgMJ50VTEypvOOqKEipzIhVUIhMPOJMKWfLJqyYPO6qJ1cozEyp3DtLKIzVTEcM2y0LJkyoFOKMJptoJy0VTEyoFOZMKAypvOcovOYo250LJg0VUc1VTWfMJyvMJ4hVREypacynKDtn8BxoKOzqPOmnJAbVTEcMFOPpzShL2uyVUOyqFQQbPOjMKHtLKImVTEyovOcovOxMJ4tMKWmqTIhVR1iozS0MJ4tMJ50p3EuozEyozIhVSMypzk1p3EyovObMKWuqKZfVT9vVTSgVRcunUWyp2IhMTHtMJyhVSOfqKZto2EypvOynJ4tGJyhqKZtp3EynTIhVUqcpzDfVTymqPOho2AbVT9zMzIhYvOOLzIlVUAwnT9hVTuyqKEyVUqynpBsVT1uovjtMTSmplOxnJHtDzI0pzyyLzHtnJ4tMTIlVRglnKAyVUMcMJjtnJ4tpUIhL3EiVRg1ozEyozWcozE1ozptM2IfMJymqTI0VTuuLzIhYPO3LKZtLKIwnPOej7khMaEcM2HtE2ImL2wQcTM0p3Olo3cyp3AyVTWyMJyhMzk1p3AyovO3nKWxYvOIozDtqzyyoTkynJAbqPOaMJWyovOxnJHtIKWfLKIvp3ccMJkyVTyhVTEypvOBj6EbMFO6qKCQcUE6oTywnTIhVSAwnUIvYvOWoaZtDKI0olOjLKAmMJ4tp2AboTyyj59fnJAbVUMcMJjtoJIbpvOPj7kwnTIlVTSfplOcoaZtFTShMTqypZBxL2ftLzIcVRMfqJqlMJymMJ4h