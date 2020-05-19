Dienstag, 19.05.2020 - 00:00 1 min Kommentar zum digitalen Alltag: Umbruch Von Achim Preu Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen Jetzt teilen: Verknüpfte Artikel Nation von Online-Shoppern Jetzt teilen: I2IhovOxMKVtp3EuqTyiofBxpzHtFTShMTIfVUqiL2uyozkuozptp2AboTyyj59yovOgqKAmVUqyM2IhVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHfVREcMJ5mqTkynKA0qJ5aMJ4tMJ50MzSfoTIhYPOxLJ5hVUAwnTmQcTq0VTEcMFOGqUIhMTHtMTImVRyhqTIlozI0pmbtMTyyVTkiM2ymL2uyVRgioaAypKIyoabhVREup3ZtMTyyplO0pz90rvOxMKVtLzIeLJ5hqTIhVREcM2y0LJjgETIznKccqTHtnTyypac1oTShMTHtqTIwnT5cp2AbVTqyn2kupUO0VTuuqPjtq2SlVTWcp2kuozptnzIxo2AbVTEcMFOynJqyoaEfnJAbMFQQaTWypaWup2AbqJ5aYvOKLKZtj7kvpzyaMJ5mVTWyp29hMTIlplOvMJygVSEbMJ1uVRuioJIiMzMcL2HtM2yfqP4tDJWypvOcoFOIoJgynUWmL2ufqKAmVT5cL2u0VTWyMTI1qTI0YPOgnKDtMTIlVRyhMaWup3ElqJg0qKVtq8BxpzHtLJkfMKZto2gurF4tIzyyoT1ynUVtM2yfqPOyplObnJIlVTElnJ5aMJ5xVTIcozHtH2AbnKOjMFOxpzS1Mac1oTIaMJ4hVSc1oJSfVTEcMFOxnJqcqTSfMJ4tIz9lqTIcoTHtLzIcVRMfMKucLzyfnKGQcUDtqJ5xVRIzMzy6nJIhrvOhqKVtraHtMTI1qTkcL2ttM2I3o3WxMJ4tp2yhMP4tIJ5xVTEup3ZtnzIxMKVtEJyhrzIfnZBxozEfMKVtoZBxozqmqPOynJ4tG25fnJ5yYIA0LJ5xLzIcovObLJWyovOmo2kfqTHfVTymqPOynJ4tLJk0MKVtFUI0YvOUoTIcL2u3o2ufVUqcpzDtoJShL2uypvOxnJHtF3Wcp2HtozywnUDtj7kvMKWmqTIbMJ4fVTEcMFOUMJkxnZBxqKAypvOxMJ4tDz9ioFOvMJygVR9hoTyhMF1PLJ5enJ5aVUc1VUqynKEypzIhVRMcoTyuoUAwnTkcMpBsqJ5aMJ4toaI0rzIhYvORLKZtp3EynUDtLKKQa2IlVRMlLJqyYvOIozDtp28tnTS0VTIcovOyrT9aMJ5ypvOGL2uiL2ftMTSmVTWyq2yln3DfVUquplOmo25mqPO2nJIfVTmQcT5aMKVtM2IxLKIypaDtnZBxqUEyYvOOLzIlVTgioJ1yovOgqKAmqTHhVRWcplOynJ4tIzylqKZtqz9hVTIcozIgVTShMTIlMJ4tLJWaMJmQgaA0VUqcpzDfVTEypvOxLJ5hVTEcMFOxnJqcqTSfMFOKMJk0VUc1oFOGqTyfoUA0LJ5xVTWlnJ5aqQ8tETSmVSEbMJ1uVR5yqUcmnJAbMKWbMJy0VTcyMTIhMzSfoUZtnKA0VTS1MvOynJ5yoFOho2AbVTwQgzuypzIhVRkyqzIfVTShM2IfLJ5aqP4tEJWyoaAiVUqcMFOxnJHtEKWeMJ5hqT5cpljtMTSmplOVLJ5xq2Iln2IlYPODMzkyM2IepfBxMaEyVUIhMPO2nJIfMFOuozEypzHtozyyVUc1VTIlp2I0rzIhVUAynJ4tq2IlMTIhYt==