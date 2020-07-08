Mittwoch, 08.07.2020 - 00:00 1 min Kommentar zum Handy-Bezahlen: Digitaler Schub Von Karl Schlieker Redakteur Politik / Wirtschaft Jetzt teilen: Jetzt teilen: I2IlVUMipvOynJ5cM2IhVR1iozS0MJ4tMTSmVSAgLKW0pTuiozHtraIgVRWyrzSboTIhVUeQiTAeqTHfVTIloaEyqTHtLJ4tMTIhVRgup3AyovOcoFOVLJ5xMJjto2M0VT5iL2ttqzIlp3GQcT5xozymoT9mYKWuqTkip2HtDzkcL2gyYvOBLJAbMTIgVTEcMFO2MKWmL2ucMJEyozIhVRWuozgapaIjpTIhVUMiovOxMKVtH3Oupzgup3AyVZB8LzIlVTEcMFOJo2kepl0tqJ5xVSWunJMzMJymMJ5vLJ5eVTWcplO6qKVtHUWcqzS0LzShnlOzoZBxL2uyozEyL2gyozDtMTIhVSqyMlOzj7klVTEuplOeo250LJg0oT9mMFOPMKcunTkyovOvMKWynKEyqPObLJWyovjtq3IlMTIhVTS1L2ttnJ0tFTShMTIfVTygoJIlVT1ynUVtF2Smp2IhVUIgM2Ilj7kmqTI0YvORLJ1cqPO3LKWyovO6qJ1cozEyp3Dtp2Abo24toJSfVTEcMFO0MJAbozymL2uyovOJo3WuqKAmMKE6qJ5aMJ4tM2ImL2uuMzMyovO3o3WxMJ4fVUIgVT5yqJHtI2IaMFOvMJygVRWyrzSboTIhVUc1VTWyp2AbpzIcqTIhYvORLFOxMKVtGJIhp2AbVTIcovOUMKqinT5bMJy0p3EcMKVtnKA0YPOhqKE6qTIhVUc1ofBxL2umqPO2o3VtLJkfMJ0tqTIwnT5cp2AbVRWyM2Icp3EypaEyVTEcMFOhMKIyovOAj7MaoTywnTgynKEyov4tET9wnPOxnJHtJzIcqTIhVTEyplOBnKAwnTIhpUWiMUIeqUZtp2yhMPO2o3WvMJxhVR1cqPOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVUqcpzDtMTSmVTgioaEun3Efo3AyVRWyrzSboTIhVTSeqTy2VTIcozqyMz9lMTIlqP4tETSgnKDtnKA0VTS1L2ttMTyyVRuyoJ1mL2u3MJkfMFOaMKA1ozgyovjtM2kynJAbVT1cqPOxMJ0tH21upaEjnT9hMFOxnJHtHzIwnT51ozptraHtLzIaoTIcL2uyov4tETyyVRAiqzyxYGR5YIOuozEyoJyyVTuuqPOynJ5yovOGL2u1LvOxMKVtETyanKEuoTymnJIlqJ5aVTyhVTSfoTIhVRkyLzIhp2WypzIcL2uyovOaMJWlLJAbqP4tETIlVSIgM2ShMlOgnKDtMTIhVTEcM2y0LJkyovOVnJkzp21cqUEyoT4tq2ylMPOzj7klVUIhplOuoTkyVUAyoTWmqUMypaA0j6EhMTkcL2uypv4tIJ5xVTEypvOTLJ50LKAcMFOmnJ5xVTgynJ5yVRqlMJ56MJ4tM2ImMKE6qP4tDKIwnPOgnKDtMTIlVRSloJWuozE1nUVfVSAwnT11L2fto2EypvOuozEypzIhVRSwL2Imp29cpzImVTiQgz5hMJ4tF3IhMTIhVTiQiT5zqTyaVTWyrzSboTIhYt==