Mittwoch, 25.03.2020 - 00:00 1 min Kommentar zum Heizöl: Nur die Ruhe Von Achim Preu Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen Jetzt teilen: Jetzt teilen: HTShnJftnKA0VTIcovOmL2ufMJAbqTIlVSWuqTqyLzIlYvOIozDtFTSgp3EypziQcUIzMFOmnJ5xVT1ynKA0VUIhp2yhozyaYPO2o3VtLJkfMJ0tLJWypvO1oaAioTyxLKWcp2AbYvOUoTIcL2tto2VtLzIcVRgioaAypaMyovO1ozDtF2kipTSjnJIlVBXNxlOiMTIlVUqcMFOdMKE6qPO2MKWmqZBxpzg0VTWynFOVMJy6j7MfYvORMJ5hVZBJoPOanJW0VTImVTygVZBpLzIlMzk1p3ZfVTS1L2ttq2IcoPOcovOQo3WiozS6MJy0MJ4tM2kiLzSfVSA0nJkfp3EuozDtnTIlpaAwnUDtqJ5xVTEcMFOBLJAbMaWuM2HtMTIlVSqcpaEmL2uuMaDtp2yhn3DhVRIhqUAjpzIwnTIhMPOmnJ5xVTEcMFOBo3EcMKW1ozqyovOzj7klVTEuplOmL2u3LKW6MFOUo2kxVTSvM2ImL2ugnJIlqP4tETSmVTMlMKI0VUc3LKVtDKI0o2MunUWypvjtMTyyVTSvMKVtLJg0qJIfoPOeLKIgVTI0q2SmVTEuqz9hVTuuLzIhYPO3MJyfVUAcMFO3MJ5cMlO1oaEypaqyM3Ztp2yhMP4tGJIbpvOfj6Emp3Dtp2ywnPOjpz9znKEcMKWyovjtq2IhovOgnKDtj5MfVTqynTIcraDtq2ylMP4tIJ5xVUAiVUqcpzDtMTIlVUsQcUWgMJ5xMFOGqT9zMvOvMKA0MJkfqPjtq2SmVTEuplOnMKIaVTwQcTk0YvORLKZtoJSwnUDtnzIxo2AbVUqyozyaVSAcoz4hVSc1oFOynJ5yovOmnJ5xVTEcMFOGpTSlMJMzMJg0MFOuozqyp2ywnUEmVT9zqPOaqKDtM2Izj7kfoUEypvOHLJ5eplOeoTIcozIlYPOuoUZtp2yyVUAynJ4tn8B2oz50MJ4hVSc1oFOuozEypzIhVTWlMJ1mqPOxMKVtDzImqTIfoTWio20toz9wnPOaj7khp3EcM2IlMFOHLKWcMzHtLKImYvORMJ5hVRkuM2IlYFO1ozDtGTyyMzIln2SjLKccqZBxqTIhVUAcozDtMTIlVRMfLKAwnTIhnTSfpl4tI2IcoPOmnJAbVTShVTEypvOUpz/Qa3qyqUEypzkuM2HtLKIzVTEyoFQQyzkgLKWeqPOuqJLtH2ywnUDtq2IhnJptj6EhMTIlovO3nKWxYPOxnJHtF29hnaIhn3E1pvOmnJAbVT51pvOaLJ56VTkuozqmLJ0tqz9hVTEyoFOJnKW1plOypzuioTIhVTGQiUWzqTHfVTymqPOVMJg0nJftMzIboPOuoFODoTS0rv4tGzyyoJShMPO2MKWvpzIhoaDtE2IfMPjtq2IhovOgnKDtMTIlVRuynKeQgzkvMKA0MJkfqJ5aVTqyq2SlqTI0VUqcpzDhVSqiopB2M2kcL2ttrzSboUDtp2ywnPOUMJE1oTDtnJ0tH29goJIlVT5iL2ttoJIbpvOuqKZhVSc1oJSfVQVjZwRtMTyyVTwQgzuypzHtD08lYHWypUWynKA1ozptMTIhVRkcqTIlVUIgVUW1ozDtp2yyLzIhVRAyoaDtqzIlqTI1MKW0YvOGpZBxqTImqTIhplOxLJ5hVUAioTk0MFOxMKVtITShnlO2o2kfVUAynJ4h