Freitag, 24.04.2020 - 00:00 1 min Kommentar zum Konsum: Schockstarre Von Karl Schlieker Redakteur Politik / Wirtschaft Jetzt teilen: Jetzt teilen: ETSmVRAipz9hLKMcpaImVTuuqPOxMJ4tF29hp3IgVT5uL2ubLJk0nJptnJ5znKccMKW0YvOOozqyp2ywnUEmVUMiovObqJ5xMKW0qTS1p2IhMTIhVSIhqTIlozIboJIhVTyhVRg1pacupzWynKDtM3Wup3AcMKW0VTEcMFOOozqmqPOxMKVtIzIlLaWuqJAbMKVfVT5cL2u0VZB8LzIlVTEcMFOFqJ5xMJ4traHtn29goJIhYvOJo3VtMTIgVRucoaEypzqlqJ5xVTEypvOgLKAmnKMyovOJMKW1oaAcL2uypaIhMlOcp3DtMTIlVRIcozWlqJAbVTEypvOjpzy2LKEyovOYLKIzoTS1ozHtLKIzVTIcozIhVTucp3EipzymL2ttozyyMUWcM2IhVSqypaDfVTEyovOxnJHtE2ImMJkfp2AbLJM0VToQiUVtF29hp3IgMz9lp2AbqJ5aVPuUMxfcVTqyoJImp2IhVTuuqPjtozywnUDtj7kvMKWlLKAwnTIhMP4tGzywnUDtoaIlVTWynFOapfB2j59ypzIhVTqypTkuoaEyovOOoaAwnTSzMaIhM2IhVUqcMFOOqKEiplOcp3DtJaIlj7kwn2uuoUE1ozptraHtp3QQiUWyovjtLKIwnPOmo25mqPO3o2kfMJ4tMTyyVRWyMaWuM3EyovOxLKZtE2IfMPOypaA0oJSfVUc1p2SgoJIhnTSfqTIhYvORnJHtIzIlLaWuqJAbMKVtp2yhMPOiMzMyoaAcL2u0oTywnPOcovOGL2uiL2gmqTSlpzHhVR5cMJ1uozDtq2Icj58fVUquplOho2AbVTgioJ10YvORLKZtnKA0VTgynJ5yVRkupUOuoTyyYPOxMJ5hVTEypvOYo25mqJ0tnKA0VToQiUVtoJIbpvOuoUZtMTyyVRwQcTkzqTHtMTIlVTEyqKEmL2uyovOKnKW0p2AbLJM0p2kynKA0qJ5aVUMypzShqUqipaEfnJAbYvORLFOuqJAbVTEypvOSrUOipaDtnJ4tMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOmL2u3MKVtM2I0pz9zMzIhVUq1pzEyYPO3nKWxVUAcL2ttMTyyVSEuoTMunUW0VTyhVTIcozHtHzI6MKAmnJ9hVTWyp2AboTI1ozyaMJ4hVSqcMFOuLzIlVUqcpzDtp2ywnPOxMKVtF29hp3IgVTkuozqzpzymqTyaVUMypfBxozEypz4/VRImVUAjpzywnUDtMJyhnJqyplOxLJoQiUVfVTEup3ZtIT9coTI0qTIhpTSjnJIlVT5cL2u0VUc1oFOhMKIyovOHpzIhMTSlqTyeMJjtoKI0nJIlqP4tDJWypvOVrJqcMJ5yLKW0nJgyoPO3nJHtETImnJ5zMJg0nJ9hp21cqUEyoPO1ozDtFTShMUAynJMyovO3MKWxMJ4tLKIzM3W1ozDtMTImVTqyp2Abj6ElMaEyovOPMKq1p3A0p2IcoaZtqJ5xVT5yqJIlVRSlLzIcqUAmL2u1qUclMJqyoT4tozSwnPOxMJ0tEJ5xMFOxMKVtqJ5gnKE0MJkvLKWyovOQo3WiozRgF3Wcp2Htp3GQcUWeMKVtozSwnTqyMaWuM3Dtq2IlMTIhYvOOqJAbVTEypvOinT5ynTyhVTygVRS1MaAwnUq1ozptLzIznJ5xoTywnTHtG25fnJ5yYHuuozEyoPO3nKWxVTIcozIhVUqynKEypzIhVSAwnUIvVTWyn29goJIhYt==