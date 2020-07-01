Mittwoch, 01.07.2020 - 03:00 1 min Kommentar zum Mindestlohn: Sozialer Kitt Von Achim Preu Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen Jetzt teilen: Jetzt teilen: EKZtq3IlMTHtoZBxozqypvOuoUZtM2IjoTShqPOaMKW1ozqyovjtq2IcoPOxqKWwnPOQo3WiozRtMTyyVRS1p2quozqmoTSaMFOynJ5yVTShMTIlMFO3LKVhVRSvMKVtMTShovOxo2AbVTIcozHtGZB2p3IhMlOaMJM1ozEyovjtqJ0tMTIhVR1cozEyp3Efo2uhVUc1oJyhMTImqPOmqUIzMJ53MJymMFQQiTWypvO6MJuhVRI1pz8traHtnTyyqzIhYvOKLKZtraHtLzIapfB8j59yovOcp3DhVSc1oJSfVTEcMFOun3E1MJkfMFOYpzymMFO1ozDtp3EuLKEfnJAbMFOAnJkfnJSlMTIhYHucoTMmpTSeMKEyVTWyp3EyVSMipzS1p3AyqUc1ozqyovOzj7klVTIcozHtGzI1o3WcMJ50nJIlqJ5aVTWcMKEyovOcoFQQgzgioz9gnKAwnTIhVSA5p3EyoF4tETRtM2Ibj7MlqPOxMKVtDJWmL2ucMJDtqz9gVTShLJAbpz9hnKA0nKAwnTIhVSqyqUEvMKqypzVtqJ0tozyyMUWcM3A0MFOZj7MbozHtqJ5xVSAirzyuoUA0LJ5xLKWxplOxLKc1YPOxMKVtp28tM2IlovOgnKDtLKImoZBxozEcp2AbMKVtDzyfoTyan29hn3IlpzIhrvO1ozDtIUIlLz9eLKOcqTSfnKAgqKZtLzIapfB8ozEyqPO3nKWxYvOIozDtMTShovO2o24tMTIlVRSfoTqyoJIcozuynKDtqTI1MKVtraHtLzI6LJufMJ4tnKA0YvORMKAbLJkvVTqcoUDtMKZfVTSfoPOdMJ5yVRqypzyhM3MypzEcMJ5ypvOgnKE6qJ5ynT1yovjtMTIhMJ4tLJkmVRuyoTEyovOxMKZtDJkfqTSaplO6qJkyqUc0VT51pvOupUOfLKIxnJIlqPO3qKWxMF4tETyyp2HtGJIhp2AbMJ4tLzIhj7M0nJqyovOdMJEyovOSqKWiVUc1oFOZMJWyovQvtWZtF29hp3IgpKIiqTHtozSbMFNkZQNtHUWirzIhqP4tETSmVUA0j6Eln3DtMTyyVRWcoz5yozgiozc1ozg0qKVfVUquplO3MJqyovOxMKVtEKujo3W0MTIfoTHtq2ywnUEcM2IlVUqcpzDhVSIhMPOvMKIaqPO3MJ5cM3A0MJ5mVTI0q2SmVTEypvOOoUEypaAupz11qPO2o3VhVSAiM2SlVTEcMFO2o24tMTIlVRqyq2Iln3AwnTSzqPOuozqyp3ElMJW0MJ4trasQgzkzVRI1pz8tLaW1qUEiVUWynJAbMJ4tofBxoJkcL2ttn2S1oFjtqJ0tj7kvMKVtMTyyVSW1ozEyovO6qFOeo21gMJ4hVSqcL2u0nJptnKA0VTqfMJywnUqinTjtMTyyVSAcM25uoUqcpzg1ozp6VRIcovObj7MbMKWypvOAnJ5xMKA0oT9bovOvMJEyqKEyqPOyqUquplOgMJulVUAirzyuoTIlVRgcqUDtMfB8pvOynJ5yVUc1ozIboJIhMPOyoaEmo2kcMTSlnKAcMKW0MFOUMKAyoTkmL2uuMaDh