Mittwoch, 22.04.2020 - 00:00 1 min Kommentar zum Ölmarkt: Bizarr Von Karl Schlieker Redakteur Politik / Wirtschaft Jetzt teilen: Jetzt teilen: DzIeo21gqPOxMKVtF3IhMTHtnzI0raDtE2IfMPOzj7klplOHLJ5eMJ4/VR5ynJ4fVTkynJEypvOhnJAbqP4tETyyVTyhVTEyovOIH0RtM2IgMJkxMKEyovQvtW5hMJquqTy2MJ4tHUWynKAy4bPpVTWyrzyynTIhVUAcL2ttLKIzVTEyovOHMKWgnJ5bLJ5xMJjfVUqiVTIcovOWoaMyp3EipvO6qFOynJ5yoFOzMKA0M2IfMJq0MJ4tHUWynKZtraHtMJyhMJ0tLzImqTygoKEyovOHMKWgnJ4tnJ4tMTIlVSc1n3IhMaDtj5MfVTguqJM0YvORLFO2nJIfMFOxnJImMKVtGTyyMzIlMaWcp3EyovOuqKAaMJkuqJMyovOmnJ5xYPOuLzIlVT5cMJ1uozDtozI1MFQQyzkeo250pzSeqTHtn2S1MzIhVUqioTk0MFjtn2SgVTImVUc1pvOvnKcupaWyovOGnKE1LKEco246VSqypvOxnJHtIIZgj5Mfp29lqTHtI1EWVTkip3qypzEyovO3o2kfqTHfVT11p3A0MFOmo2qupvOUMJkxVUcunTkyov4tETIhovOxnJHtq2ylqUAwnTSzqTkcL2uyovOQo3WiozRgIzIlq2IlMaIhM2IhVTuuLzIhVZB8LzIlVTEcMFOlLKAuoaDtp2yhn2IhMTHtHz9bp3EiMzLgGzSwnTMlLJqyVTIcozHtj5Mfp2Abq2IgoJHtLKImM2Ifj7MmqPjtMTyyVTEcMFOZLJqypvQQiTWypzkuqJMyovOfj6Emp3DhVREuVUAcL2ttMTyyVRoQgaWxMKWfj6EhMTIlVT51pvOuqJLtMJyhMFObLJkvnTIlrzyaMFOFMJE1rzyypaIhMlOxMKVtEfB2pzEypaIhMlOynJ5cM2IhVTgioz50MJ4fVTymqPOuqJLtMTIlVRShM2Ivo3Emp2IcqTHtn2IcozHtEJ50p3Ouoz51ozptnJ4tH2ywnUDhVREuoz4topB8p3A0MFOHLJ5eMJ4tnJ4tETI1qUAwnTkuozDtLzyfoTyaMKVtq2IlMTIhClORnJHtHUWynKAyVUAcozgyovOhnJAbqPOcoFOaoTIcL2uyovOHMJ1jol4tETIhovOcovOSqKWipTRtnKA0VT5cL2u0VTEcMFOIHl3Qyzkmo3W0MFOKIRxtoJUQa2qyLzkcL2tfVUAiozEypz4tMTyyVR5ipzEmMJImo3W0MFOPpzIhqP4tDKKQa2IlMTIgVUMypzucozEypaDtMTIlVTuinTHtH3EyqJIlLJ50MJyfVTIcozIhVUWupTyxMJ4tDzIhrzyhpUWynKA2MKWzLJkfYvOPMJygVRuynKeQgzjtnTS0VTEypvO2MKWaoTIcL2umq2Icp2HtozyyMUWcM2HtHUWynKZtMJyhMFO3LJulMFOPMKA0MJkfq2IfoTHtMJ50MzSwnUDfVTEcMFOxMJ4tHUWynKZtraIhj6EwnUA0VUA0LJWcoTymnJIlqP4=