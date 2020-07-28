Dienstag, 28.07.2020 - 00:00 1 min Kommentar zum Rekord-Goldpreis: Krisenwährung Von Achim Preu Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen Jetzt teilen: Verknüpfte Artikel Goldpreis hoch wie nie Jetzt teilen: DJkmVRMcMJWypaEbMKWgo21yqTIlVToQiUVtMTSmVRS1p21uj58tMJyhMKVtM2kiLzSfMJ4tF3Wcp2Htp2AboTIwnUEbnJ4tqTS1M3DtMTIlVRqioTEjpzIcpl4tIJ5xVTEypvObLKDtnzI0raDtp2IcovOOoTk6MJy0nT9wnPOypaWynJAbqP4tI2IcoPOOnKWvLJqmVToQiUWmVRIlp3OupaEyVUIhMPOWozMfLKEco25mp2AbqKE6VTqyMaWuM3Dtp2yhMP4tETIgM2IaMJ7QiTWypvO3LKVtp2Abq2SlrzImVRqioTDfVT7QcT1fnJAbVSWinZB2oPjtnJ0tDKOlnJjtozywnUEmVT1ynUVtq2IlqP4tIzIlpfB8L2g0MFOKMJk0YvOnq2SlVUAcozDtMTyyVR1ynJ51ozqyovO6qJ0tEJEyoT1yqTSfoPOmolO2nJIfMfBxoUEcMlO3nJHtMTyyVRMipz1yovjtnJ4tMTIhMJ4toJShVTImVTguqJMyovOeLJ5hYvOIoaA0pzy0qTyaVTymqPOxnJHtpUA5L2uioT9anKAwnTHtI2yln3IhMlOuoUZtp2ywnTIlMKVtFTSzMJ4fVTSfplOPMKW1nTyaqJ5ap3OcoTkyVToQiUVtMTyyVR5ypaMyov4tIJ5xVTEuplO1ozSvnZBxozqcMlOxLKMiovjtMTSmplOyplOinT5yVUA0LKWeMFODpzIcp3AwnUquozg1ozqyovOhnJAbqPOuLzqynUDhVR9xMKVtE29fMPOeMJyhMFOSpaElj6EaMFOuLaqcpzM0YvORMJ5hVSccoaAyovOanJW0VTImVT9bozIbnJ4tozywnUDtoJIbpv4tIJ5xVREcqzyxMJ5xMJ4tLaYQgaAyoT4tqz9lVUAcL2ttnTyhYvOAnKDtE29fMPOuLzIlVTqfLKIvqPOgLJ5wnTIlYPOxnJHtHTShMTIgnJHtLKImp2y0rzIhVUIhMPOxnJHtI2yln3IhM2IhVTEypvOUMJkxMzk1qPOuqJLtMTyyVSOlMJymMFOaMJkup3AyovOvMJ9vLJAbqTIhVUc1VTiQgz5hMJ4hVSEbMJ9lMKEcp2AbVTqynUDtMTSmVT7QcT1fnJAbVTS1MvOfLJ5aMFOGnJAbqPOinT5yVRyhMzkuqTyiovOhnJAbqP4tI2IlVSAcL2uypzuynKDtMUIlL2ttGpB8oacyovO1ozDtDzSlpzIhVTyhVTEypvOVLJ5xVTuuoUEyovO3nJkfYPOmo2kfqTHtMTyyVRShM2Ivo3EyVTcyMT9wnPOaMJ5uqFOwnTIwn2IhYPO3MJyfVUMcMJjtGzIjpPOuoac1qUWyMzMyovOcp3DtqJ5xVTqyrz9wn3Dtq2ylMQbtEKZtnKA0VT51ovOgLJjtozywnUDtLJkfMKZtE29fMPjtq2SmVTqfj6EhraDhVSMipvOuoTkyoFOmo2kfqTIhVTShMTIlMFOOozkuM2IhVT5cL2u0VUMypzqyp3AyovO3MKWxMJ4t4bPGVUMioFOOn3EcMJ5mpTSlpTkuovOvnKZtraIlVRygoJ9vnJkcMF4tETIhovOFnKAcn29gnKttnKA0VTEuplOOVUIhMPOCYvORLFOxLKWzVTI0q2SmVRqioTDtMTSvMJxtp2Icov4=