Freitag, 15.05.2020 - 00:00 1 min Kommentar zur Friseurbranche: Maß halten Von Achim Preu Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen Jetzt teilen: Verknüpfte Artikel Ärger über teuren Friseurbesuch Jetzt teilen: I2ylqUAwnTSzqTkcL2ttM3I0VTSvp2AbozIcMTIhVBXNxlOzj7klVRMlnKAyqKWyVTymqPOxLKZtozSwnPOKo2AbMJ4tMTImVSA0nJkfp3EuozEyplOynJ4tGKImpl4tETyyVUWiqTIhVSA0pfBxnT5yovOcoFOnLJufMJ53MKWeVTqcoUDtMKZtp2AbozIfoPOmL2u3LKW6VUc1VToQcUWvMJ4hVR51pvOmolOeo21gqPOgLJ4tj7kvMKVtMTyyVSW1ozEyov4tETIhovOgLJ5wnTHtF2Sfn3IfLKEco24tnKA0VUMipvOxMJ0tFTyhqTIlM3W1ozDtMTImVT9bozIbnJ4to2M0VUW1nJ7QgaAyovODpzIcp3qyqUEvMKqypzWmVTS1MvOYLJ50MFOaMJ7QcTu0YvORMKVtLJg0qJIfoTHtHaIhVTS1MvOxnJHtH2Sfo25mVTSvp2IcqUZtqz9hVRkuqJMeqJ5xp2AbLJM0VTmQcUAmqPOhqJ4traqupvOjoTShLzSlMFOIoKCQcUE6MFO6qF4tEaWynJkcL2ttnKA0VTEypvOOqJM3LJ5xVTE1pzAbVTEcMFOHnTIgMJ4tFUyanJIhMFO1ozDtDJWmqTShMPOapfB2j59ypvjtnKA0VUEynJk3MJymMFOfj6EhM2IlVTqyj7MzMz5yqPjtq2ylMPOcovO6q2IcVSAwnTywnUEyovOaMJSlLzIcqTI0YvORLFOypzkcMJq0VT1ioJIhqTShVT9zMzIhLzSlVT1uozAbMKVtD2uyMvOxMKVtIzIlp3IwnUIhMljtn3YQcTM0nJqypvOuovOxMKVtHUWynKAmL2ulLKIvMFO6qFOxpzIbMJ4fVTSfplOvMJqlj7khMTWupvO3j6ElMFjtqJ0tMTyyVUMipvOQo3WiozRtLKImM2IvoTyyLzIhMFOKMKW0p2Abj6E0raIhMlOcovOynJ5yoFOOqJM3LKAwnPO6qFOeLKAmnJIlMJ4hVREuplOeoTyhM3Dtp2AboZB8p3AcMljtLzylM3DtLJWypvOUMJMunUWyov4tETyyVSWyL2uhqJ5aVTqcLaDtMKZtq29gj7MaoTywnPOhLJAbVTEypvOYpzymMFO2o24tMTIlVRg1ozEmL2uuMaDfVTEcMFOmnJAbVTEypacynKDtqUWiqUbtoJShL2uypvOYpzy0nJftLJ0tHUWynKZtMJuypvQQiTWypvOxnJHtI2yyMTIlMKYQgzMzoaIhMlOzpzI1qP4tDJWypvOmpZBxqTIlVTiQiTufVTguoTg1oTyypzIhVT11p3ZhVREyoz4tqzyyoTHtFTS1p2uuoUEmLaIxM2I0plOaMJWyovO3MJ5cM2IlVTuypv4tIJ5xVUMcMJkyplO3nKWxVUEyqKWypv4tETSmplOxnJHtGfBxnTHtMTIlVRMlnKAyqKWvpzShL2uyVUc1VR1iMTHtqJ5xVSAwnZB2ozuynKDtqJ5xVTEypvOxnKWyn3EyVRgioaEun3DtraHtGJIhp2AbMJ4tMJyhMJ4tDzIcqUWuMlO6qJ0tI29boTWyMzyhMTIhVTkynKA0MKDfVUA0MJu0VTS1j59ypvOTpzSaMF4tDJWypvOxLJ5hVUAioTk0MFOxMKVtD29cMzMyqKVto2MzMJ5mnKLtMTIhVSAypaMcL2HtnTIlLKImp3EyoTkyov4tIJ5xVUAcL2ttozywnUDtnTyhqTIlVRAipz9hLFO2MKWmqTIwn2IhYt==