Samstag, 30.05.2020 - 00:00 1 min Kommentar zur Krise der Autobranche: Crashkurs Von Achim Preu Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen Jetzt teilen: Jetzt teilen: ETIhVRS1qT9vLKIypz4tM2IbqPOfLJ5ap2SgVTEcMFOGqUWuj59yVTS1pl4tIJ5xVUIhqTIlVTEyovOPMKAwnZBxMaEcM3EyovOaMJu0VTEcMFOOozqmqPO1oFjtq2IcoPOQo3WiozRtMTSmVRqyp2Abj6EzqPOuqJLtH2Abpzy0qUEyoKOiVUWyMUI6nJIlqPObLKDhVSMcMJkyVT5uoJuuMaEyVRSxpzImp2IhVUAcozDtLKIzVRAlLKAbn3IlpljtFTyiLaAvo3EmL2uuMaEyovO3MKWxMJ4tnJ0tDJgeo3WxVUOlo2E1rzyypaDhVR9vVTEcMFO2o24tJxLfVSWyozS1oUDto2EypvOPGIptp3EuoJ1yovjtnKA0VTkyqUc0oTywnPOyM2SfBvORMKVtHz90p3EcMaDtnKA0VTcyqUc0VTEuplOIozy2MKWmLJk3MKWerzI1Ml4tJzIboaEuqKAyozEyVTq1qPOvMKcunTk0MFOXo2WmVUAcozDtMTImnTSfLvOvLJkxVT5cL2u0VT1ynUVtqz9lnTShMTIhBvOSnJ5yVSCQcUIfMFOxMKZtI29boUA0LJ5xMKZtMUWinUDtq2IaraIeozywn2IhYvOIozDtLKIwnPOvMJxtH3EunTjfVRIfMJg0pz8fVRAbMJ1cMFO1ozDtMTIgVR1up2AbnJ5yozWuqFObj6Emp2kcL2uyVSAjqKWyovO6qFObnJ50MKWfLKAmMJ4hVSIhMPOxLKZtLKIwnPOvMJxtn2kynJ5yovOnqJkcMJMypzIlovOinT5yVTqlo8BsMFOZo2WvrF4tEUIlL2ttMTIhVSMcpaImVTEypvOJMKW1oaAcL2uypaIhMlOmqTIbqPOxMKVtDKI0o2guqJLfVUc3MJy0M3YQgfBsqTHtDJ5mL2uuMzM1ozptozSwnPOxMKVtFJ1go2WcoTyyYPOhj6EgoTywnPOvMJxtIzIlLaWuqJAbMKWhVTucoaEyozShYvOIozDtM2ImMJkfp2AbLJM0oTywnTIhVSc1p3OlqJAbVTuuqPOxnJHtDaWuozAbMFOxqKWwnPOOpaWiM2ShrvO1ozDtDzI0paIaVUMypaAjnJIfqP4tETSmVUA0qKWyVRMyp3EbLJk0MJ4tLJ4tETy2nJEyozEyovO1ozDtDz9hnFOcovOxMKVtnTymqT9lnKAwnTIhVRglnKAyVUOup3A0VUElMJMzoTywnPOxLKc1YvOnqJqfMJywnPOynJ5yVRguqJMjpfBxoJyyVUc1VTMipzEypz4t4bPGVTElMJymqP4tG3OyoPOeo21gqPOxqKWwnPOxnJHtGJyfoTyupzEyozucoTMyVRMlLJ5epzIcL2umVZB8LzIlVTEcMFOAqKE0MKVtHSAOVTyhMTylMJg0VTShVRqyoTDhVRSvMKVtnTyypac1oTShMTHtq2ylMPO3o2ufVTIcovOuoTkaMJ1ynJ5yplOYo25dqJ5eqUIlpTSeMKDtM2ImL2uhj7klqP4tEfB8pvOSnJ5eo21gMJ4fVSc1qzIlp2ywnUDtqJ5xVTEuoJy0VRgioaA1oFOmo3qcMFOWoaMyp3EcqTyiozIhYvORnJImMKZtH3EuLzyfnKGQcUEmpUWiM3WuoJ0tp29foPOuoTkyovObMJkzMJ4fVTyhVTEypvOGpUIlVUc1VTWfMJyvMJ4hVSquplOGnJ5hVTIlM2yvqP4tIJ5xVTEypvOOqKEiLaWuozAbMFOgMJulVT51qUc0VTSfplOynJ4tH3Elo2uzMKIypv4=