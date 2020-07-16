Donnerstag, 16.07.2020 - 00:00 1 min Kommentar zur Preisschlacht Lidl gegen Aldi: Grenzwertig Von Ralf Heidenreich Leiter Redaktion Wirtschaft Jetzt teilen: Verknüpfte Artikel Die Preisschlacht zwischen Lidl und Aldi eskaliert Jetzt teilen: DJ4tMTyyVSOlMJymp2AboTSwnUEyovjtMTyyVUAcL2ttETymL291oaEypvOiMTIlVSA1pTIlopBxpzg0MFOfnJIzMKWhYPObLKDtoJShVUAcL2ttoJy0qTkypaqynJkyVTqyq8B2nT50YvOOqJAbVTEupzShYPOxLKAmVUAcMFOgnKDtraIhMJugMJ5xMKVtFZBxpaEyVTqyMfB8nUW0VUqypzEyov4tDzymq2IcoTIhVUAcozDtMTyyVSAwnTSlopB8qUcyoPO3nKWeoTywnPOypzuynKEypz5xYPO3MJyfVUAcMFjtq2yyVTygVTSeqUIyoTkyovOTLJkfVUMiovOZnJEfVUIhMPOOoTEcVSCQiTDfVTyxMJIhpzIcL2ttqJ5xVTglMJS0nKLtM2Izj7kbpaDtq2IlMTIhYvORLJWynFOaMJu0VT1uovOcovOxMKVtDaWuozAbMFObLKW0VTShVTEcMFOUpzIhrzHtMTImVUWyL2u0oTywnPOSpzkuqJW0MJ4t4bPGVUIhMPOgLJ5wnT1uoPOuqJAbVTEupfB8LzIlVTucozS1pl4tGJSfVTWyn29goKDtMTIlVTIcozHtpzIwnUEfnJAbMFOGL2ulnKE0MFO6qFOmpZB8pzIhVT9xMKVtqz9hVTEypvOnMJ50pzSfMFO6qKVtDzIej6EgpTM1ozptqJ5fLKI0MKWyovOKMKE0LzI3MKWvplOynJ5yovOFj7kzMzIfYPOgLJjtMTIlVTShMTIlMF4tETyyVR1upzgyqTyhM29zMzIhp2y2MJ4tn29mqTIhVTEcMFOYo250pzSbMJ50MJ4tp2IbpvO2nJIfVRqyoTDhVREcMFORnKAwo3IhqTIlVT5ynT1yovOxLKZtnJ4tF2S1Mvjtq2IcoPO0pz90rvOuoTkypvOWozy0nJS0nKMyovO6qKVtDJ5mpUWuL2uyVUcunTk1ozqmn3YQcTM0nJqypvOYqJ5xp2AbLJM0VUqcMFOyqUquVT1cqPOPnJ8gGTIvMJ5moJy0qTIfovOhLJAbVUqcMFO2o3VtnzIhMFOJMKWvpzS1L2uypvOcoFOTo2g1plOmqTIbMJ4fVTEcMFOaMJ5uqFOuqJLtMTIhVSOlMJymVUAwnTS1MJ4tXT3QiUAmMJ4cYvOVj6E1MzyaVTqynTIhVTEcMFOIoaEypz5ynT1yovOvMJxtnJulMJ4tHUWynKAmMJ5eqJ5aMJ4tLKImM2I3j6EboUDtqz9lYPOmo2Eup3ZtMKZtLJ0tEJ5xMFOeLKIgVTIcozIhVSIhqTIlp2AbnJIxVT1uL2u0YPOiLvOgLJ4tp2IcozIhVSqiL2uyozIcozguqJLtLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtLzIcVRSfMTxto2EypvOZnJEfVT1uL2u0YvOUMJuyovOxnJHtHUWynKAej6EgpTMyVTyhMTImVUAiVUqynKDfVTEup3ZtMTSmVSOlMJymozy2MJS1VTyhp2qyp2SgqPOmnJ5eqPjtp3QQiUWyovOxLKZtMTyyVRg1ozEyovOxnKWyn3DtnJ0tHT9lqTIgo25hLJyyYvORo2AbVTEypvOeqKW6MaWcp3EcM2HtH3OupzIzMzIeqPObLKDtnZBxqJMcMlOhMJquqTy2MFOYo25mMKS1MJ56MJ4hVREyoz4tMTIlVSOlMJymMUW1L2ftoTShMTI0VTSgVRIhMTHtLzIcVTEyovOSpacyqJqypz4fVUquplO1oaEypvOuozEypzIgVTS1MvOYo3A0MJ4tMTIlVSS1LJkcqZBxqPO1ozDtMTIlVRuuoUE1ozqmLzIxnJ5aqJ5aMJ4tMfB8pvOHnJIlMFOaMJuyovOeLJ5hYt==