Samstag, 21.03.2020 - 00:00 1 min Kommentar zur Tarifeinigung: Vernünftig Von Karl Schlieker Redakteur Politik / Wirtschaft Jetzt teilen: Jetzt teilen: FJ4tJzIcqTIhVTEypvOvMJympTyyoTkip2IhVRAipz9hLJglnKAyVUAyozEyovOxnJHtITSlnJMjLKW0ozIlVTEypvOAMKEuoTjgVUIhMPOSoTIeqUWinJ5xqKA0pzyyVTIcovOypz11qTyaMJ5xMKZtJzIcL2uyov4tFJ4tLKKQa2IlM2I3j7MbozkcL2uyovOGnKE1LKEco25yovOgj7kmp2IhVUAcL2ttE2I3MKWep2AbLJM0MJ4tqJ5xVRSlLzIcqTqyLzIlVUc1p2SgoJIhpzS1MzIhVUIhMPOmnJAbVTS1MvOynJ5yovOaMJ1ynJ5mLJ1yovOKMJptMJyhnJqyovjtq2yyVUAcMFOxnJHtq2ylqUAwnTSzqTkcL2uyovOJMKW3MKWzqJ5aMJ4tLJ0tLzImqTIhVTSvMzIxMKWhVTiQgz5hMJ4hVRqyozS1VTEuplObLJWyovOWElOAMKEuoTjtqJ5xVRqyp2SgqT1yqTSfoPOcovOBo3WxpzuynJ4gI2ImqTMuoTIhVTqyqTShYvOWnUWyVRIcozyaqJ5aVTWyMTI1qTI0VT5cL2u0YPOxLKAmVRWyp2Abj6EzqTyaqTHtqJ5xVSIhqTIlozIboJIhVT9bozHtLzy0qTIlMFOSnJ5mL2ulj6Ehn3IhM2IhVTS1plOxMKVtF3Wcp2Htn29goJIhYvOOLzIlVUAcMFOyoaEbj6EfqPOcoJ1ypzucovO2MKWmL2ucMJEyozHtHUIhn3EyYPO3nJHtMTyyVRMioTqyovO6qJ1cozEyp3DtraIgVSEynJjtLJWaMJ1coTEypaDtq2IlMTIhYvORMKVtDJWmL2ufqKAmVTymqPOuqJAbVTIcovOnMJywnTIhYPO3nJHtp2yhoaMioTjtqJ5xVUqcpzg1ozqmqz9foPOxLKZtH3ymqTIgVTEypvOHLKWcMaMypaElj6EaMFOcp3DhVSIhM2I3j7MbozkcL2ttnKA0VTShVTEypvOSnJ5cM3IhMljtMTSmplOxMKVtHTyfo3EuLaAwnTk1p3ZtoJIbpvOTpzIcpfBxqJ1yVTS1MvOPMKElnJIvp2IvMJ5yVUIhMPORnJMzMKWyoaccMKW1ozqmopB2M2kcL2ueMJy0MJ4tMJ50nZBxoUDtLJkmVZB8LzkcL2thVREcMFOFMJqyoUIhMlOzj7klVTEcMFO6MJy0q2Icp2HtF2yhMTIlLzI0pzI1qJ5aVTWynFO2o2kfMJ0tGT9bozS1p2qfMJywnPOcp3DtLJ5aMKAcL2u0plOxMKVtF2y0LF0tqJ5xVSAwnUIfp2AboTyyj591ozqyovO6qJEyoFOynJ5yVT5iqUqyozEcM2HtIJ50MKWmqZB8qUc1ozptMTIlVRMuoJyfnJIhYvORMKVtIzIlrzywnUDtLKIzVRkinT5ypzwQgzu1ozqyovO1ozDtMTyyVRWyp2Abj6EzqTyaqJ5ap3AcL2uypaIhMlOaMJWyovOOpzWynKEhMJugMKWhVUIhMPOOpzWynKEaMJWypz4traIhj6EwnUA0VSOfLJ51ozqmp2ywnTIlnTIcqP4tETRtozyyoJShMPO3nKAmMJ4tn2Shovjtq2yyVTkuozqyVTEcMFOQo3WiozSepzymMFOuozwQcTk0YPOcp3DtMTIlVRSvp2AboUImplOynJ4tJzIcL2uyovOxMKVtIzIloaIhMaDfVTEypvOuoTkyovOPMKEynJkcM3EyovOynJ5yVRS0MJ1jLKImMFO2MKWmL2uuMzM0YvOUMJmQgaA0VUAcozDtMTyyVUqcpaEmL2uuMaEfnJAbMJ4tHUWiLzkyoJHtMTSgnKDtLJkfMKWxnJ5aplOho2AbVT5cL2u0Yt==