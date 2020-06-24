Mittwoch, 24.06.2020 - 00:00
3 min
Konjunktur: Eher ein U als ein V
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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WIRTSCHAFTSWEISE SENKEN PROGNOSE
Nach dem Absturz der deutschen Wirtschaft im Corona-Jahr 2020 sehen die Wirtschaftsweisen gute Chancen für einen Aufschwung im nächsten Jahr. „Die Corona-Pandemie wird voraussichtlich den stärksten Einbruch der deutschen Wirtschaft seit Bestehen der Bundesrepublik verursachen. Wir erwarten, dass jedoch ab dem Sommer eine Erholung einsetzt“, so der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Lars P. Feld. Die Prognose für das laufende Jahr schraubten die Experten, die die Bundesregierung beraten, deutlich nach unten. Der Sachverständigenrat geht nun davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2020 um 6,5 Prozent schrumpfen wird. In der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 war das BIP um 5,7 Prozent zurückgegangen. 2021 soll es dann um 4,9 Prozent nach oben gehen.
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Kommentare
Achim Preu Kommentar zu den Konjunkturaussichten: Schwierig
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