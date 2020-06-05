Freitag, 05.06.2020 - 00:00
3 min
Konjunkturprogramm: Deutschlands Autobranche sieht keine Kaufanreize
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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50 PROZENT RÜCKGANG IM MAI
Nach dem Einbruch um 61 Prozent im April waren die Zulassungszahlen im Mai zwar mit einem Minus von knapp 50 Prozent besser. Dennoch ist das der schlechteste Wonnemonat seit 1991. Zugelassen wurden nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) 168 148 Fahrzeuge. In den ersten fünf Monaten ging das Neuzulassungsvolumen damit um 35 Prozent zurück. Mit 990 300 Einheiten fällt der Pkw-Markt auf das niedrigste Niveau seit der Wiedervereinigung. Marktführer VW büßte 51,5 Prozent ein, Importchampion Skoda 48 Prozent. Und Opel musste knapp 60 Prozent Rückgang verkraften – immerhin besser als BMW mit 62 Prozent. Alternative Antriebe gewannen weiter dazu: reine E-Autos über 20 Prozent auf 5578 Einheiten, Hybride 18 Prozent auf 22 844, davon ein Drittel an der Steckdose aufladbare Plug-in-Versionen.
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