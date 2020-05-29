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Freitag, 29.05.2020 - 00:00
3 min

Können Autofahrer weiter auf superbilligen Sprit hoffen?

Nähern sich die Zeiten superbilligen Sprits bald ihrem Ende? Der ADAC geht davon aus. Es kann aber auch anders kommen. Denn der Ölpreis bleibt die große Unbekannte.

Ralf Heidenreich: Leiter Redaktion Wirtschaft
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
Die Benzinpreise haben sich nach Rekord-Tiefpreisen wieder etwas normalisiert. Foto: dpa

Die Benzinpreise haben sich nach Rekord-Tiefpreisen wieder etwas normalisiert. (Foto: dpa)

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