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Freitag, 17.04.2020 - 15:07
4 min

Kreative Winzer contra Corona: Die Weinprobe geht online

Corona macht auch Winzer erfinderisch: Mit Online-Weinproben, bei denen sie mit den Kunden per Live-Video in Kontakt treten, stemmen sich die Betriebe gegen Absatzrückgänge.

Ralf Heidenreich: Leiter Redaktion Wirtschaft
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
Auch in Corona-Zeiten können Winzer zur Weinprobe mit den Kunden in Kontakt treten – per Live-Video und Chat über das Internet. Foto: Weingut Prinz Salm

Auch in Corona-Zeiten können Winzer zur Weinprobe mit den Kunden in Kontakt treten – per Live-Video und Chat über das Internet. (Foto: Weingut Prinz Salm)

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Tipps für das Video-Tasting
Heutige Laptops sind bereits mit einer Kamera und einem Mikrofon ausgestattet. Diese lassen sich gut für Online-Weinprobe nutzen. Dennoch gibt es ein paar Dinge, die man verbessern kann. Die Videokonferenz-Plattform für Online-Verkostungen „cheerswith.me“ gibt Tipps.

Internetverbindung/Bild: Die Experten empfehlen als Browser Google Chrome. Darüber hinaus sollte eine gute Wlan-Verbindung vorhanden sein. Falls man kein Wlan oder eine schlechte Verbindung hat, sollte man für die Internet-Verbindung das Lan-Kabel benutzen. Falls die Bildqualität der Kamera im Computer zu wünschen übrig lässt, empfiehlt sich der Kauf einer Web-Kamera.

Ton/Licht: Der Raum sollte ruhig sein – ohne Hintergrundgeräusche und mit möglichst wenig Hall. Für bessere Tonqualität bietet sich ein Headset oder ein Kopfhörer mit eingebautem Mikrofon an. Der Raum sollte gut ausgeleuchtet sein, grelles Licht aber vermieden werden. Darüber hinaus sollte darauf geachtet werden, dass keine Lichtquelle direkt in die Kamera leuchtet (Gegenlicht).
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