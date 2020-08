Wenn im Netz geshoppt wird, dann fließt das Gros der zuletzt ausgegebenen 74,4 Milliarden Euro in Elektronik: 25,8 Milliarden Euro waren das 2019. Dahinter folgt die Rubrik Bekleidung/Schuhe mit 18,7 MilliardenDagegen nehmen sich Lebensmittel mit 1,6 Milliarden mickrig aus. Im ersten Halbjahr 2020 aber legten Lebensmittel, Drogerieprodukte und Arzneien um stattliche 35,7 Prozent zu, so der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel in Berlin. Und der Trend hält den Angaben zufolge an.