Mittwoch, 15.07.2020 - 00:00
3 min
Lebensversicherer im Stress
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
EyWOGxgTIIWHVP0tGTIvMJ5mqzIlp2ywnTIlMKVtM2IlLKEyovO6qJ5ynT1yozDtqJ50MKVtEUW1L2fhVSA0MJyaMJ5xMKZtH3Eipz5ipzymnJgiVTE1pzAbVTEcMFOQo3WiozRgF3Wcp2HfVTShnTSfqTIhMPOhnJIxpzyaMFOnnJ5mMJ4tqJ5xVUA0j6Eln2IlMFOIoaAcL2uypzuynKEyovOvMJxtIJ50MKWhMJugMJ5mLJ5fMJybMJ4tqJ5xVRSeqTyyovOmMKE6MJ4tMTyyVRqyp2IfoUAwnTSzqTIhVT5uL2ttMJyhMKVtH3E1MTyyVTEyplOPqJ5xMKZtMTIlVSMypaAcL2uypaEyovNbDzEJXFO1oaEypvOxpzIcMzSwnTIhVSA0pzImpl4t4bPrFTyypvOvpzS1qPOmnJAbVTI0q2SmVUc1p2SgoJIh4bPpYPO3LKWhqPOPMSLgIz9lp3EuozEmp3OlMJAbMKVtDKuyoPOYoTIcozkynJ4hVREuplOUMKAwnZBxMaEmnzSbpvNlZQVjVUqypzEyVTuupaDh
4bPrI2ylVUWyL2uhMJ4tLzIcVTcyMTIgVToQiT5zqTIhVRShLzyyqTIlVTyhVTEcMKAyoFOXLJulVT1cqPOynJ5ypvO3MJy0MKVtp2yhn2IhMTIhVScunTk1ozqmMfBxnTyan2IcqBXNaPjtMKWaj6EhraDtH3E1MTyyozS1qT9lVRAupaA0MJ4tJzyyoTgyYvORLJ1cqPOmqZB8ozEyovOxLJ5hVQVjVRkyLzIhp3MypaAcL2uypzIlVUIhqTIlVSqup3Aypv4tDzIlMJy0plOcoFO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulVUqcMKAyovNkAvOxMKVtBQDtqJ50MKWmqJAbqTIhVRqyp2IfoUAwnTSzqTIhVTEypvOGqUIxnJHtraIzo2kaMFOynJ5yVTWyMTIhn2kcL2uyVUWynJ5yVSAioUMyoackqJ90MFO1oaEypvNkZQNtHUIhn3EyovOuqJLh
JaIeqJ5zqUAzj6EbnJqeMJy0VUIhqTIlVUqcMUWcM2IhVSIgp3GQcT5xMJ4=
ETyyVRS1p3qypaE1ozptLzSmnJIlqPOuqJLtMTIhVUMiovOxMKVtEIHtqz9lM2ImL2ulnJIvMJ5yovOPMKWcL2u0MJ4tj7kvMKVtMTyyVRMcozShrzkuM2HhVREupzS1plOypzqcLaDtp2ywnPOxnJHtDJ50q29lqPOuqJLtMTyyVRMlLJqyYPOiLvOxnJHtGTIvMJ5mqzIlp2ywnTIlMKVtj7kvMKVtLKImpzIcL2uyozDtF2SjnKEuoPO1ozDtMJyhVTucoaWynJAbMJ5xMKZtHzymnJgioJShLJqyoJIhqPO2MKWzj7kaMJ4fVUIgVRI4qUWyoJIlMJyaozymp2Htq2yyVRMcozShrz1upzg0n3Wcp2IhVUc1VZB8LzIlp3EynTIhYvOSplOxpz9bqPOvMJxtp2AboTIwnUEyovOSpzqyLz5cp3AyovOuoUAiVTgynJ5yVUIhoJy0qTIfLzSlMFODoTIcqTHfVTSvMKVtMTyyVSc1n3IhMaEmMfBxnTyan2IcqPOmL2uynJ50VUIhqTIlVUqcMUWcM2IhVSIgp3GQcT5xMJ4tLzIxpz9bqP4tE3W1ozEmj6E0rzkcL2ttoJSwnTIhVTEcMFOJMKWjMzkcL2u0qJ5aMJ4tLKImVTEypvOJMKWaLJ5aMJ5bMJy0VT1cqPObo2uyovOnnJ5mqzIlp3OlMJAbMJ4tLJ4tMTyyVRg1ozEyovOxMJ4tIzIlp2ywnTIlqJ5aMJ4tnJ4tGzyyMUWcM3ccoaA6MJy0MJ4traHtp2AbLJMzMJ4h
SOLVENZQUOTE
Die Solvenzquote gibt an, ob ein Versicherer auch in modellhaften Extremszenarien genügend Eigenmittel hat, um seinen Verpflichtungen gegenüber Versicherten und Leistungsempfängern nachkommen zu können. Nach aufsichtsrechtlichen Vorgaben sollte die Quote stets bei mindestens 100 Prozent liegen. Die reine Solvenzquote gibt den Wert an, wenn keine finanztechnischen Übergangsmaßnahmen genutzt und eingerechnet werden. Demgegenüber beinhaltet die ausgewiesene Solvenzquote solche Übergangsmaßnahmen. Dadurch ist sie häufig deutlich höher als die reine Quote.
ETyyVSEyn3EiozyeVTEypvOZMJWyoaA2MKWmnJAbMKW1ozqyovOcp3DtozSwnPOSnJ5mL2wQcUE6qJ5aVTEyplOPqJ5xMKZtMTIlVSMypaAcL2uypaEyovOcovOUMJMunUVhVBXNaxEcMFOPpzShL2uyVTElnJM0MKDtLKImMJyhLJ5xMKVfVTEcMFOynJ5yovO3MKWxMJ4tp3GQcUWeMKVfVTEcMFOuozEypzIhVT5iL2ttp2Abq8BxL2uyphXNaPjtLzIlnJAbqTI0VRWxIv1Jo3WmqTShMUAmpUWyL2uypvOYoTIcozkynJ4hVR1cqPOxMKVtEaWuozgzqKW0VR3QiT5wnTIhMKVtGTIvMJ4tXUMipz1uoUZtDKWuMlOZMJWyovxtq2Icp2HtMKWmqT1uoUZtMJyhMFOUMKAyoTkmL2uuMaDtMJyhMFOhMJquqTy2MFOGo2k2MJ56pKIiqTHtLKImYvORLKZtIJ50MKWhMJugMJ4tLzIhj7M0nJqyVTIcozHtF2SjnKEuoTIlnZB2nUIhMl4tDJWypvOuqJAbVRqlj7oQa2Htp2Abj7k0rzHtozywnUDtqz9lVSOlo2WfMJ1yov4t4bPrETyyVREyLzIeLFO6MJyaqPjtMTSmplOuqJAbVTIcovOapz/Qa2ImVSAwnTkuL2u0p2AbnJMzVTyhVUAwnUqypzHtH2IyVTqypzS0MJ4tn2Shov7vtWjtETyyVSAioUMyoackqJ90MFOxMKVtETIvMJguVTymqPO2o24tZGRjVTS1MvN2BPO1ozDtMTSgnKDtqJ50MKVtMTyyVTglnKEcp2AbMFOALKWeMFO2o24tZGNjVTqyp3Ihn2IhYt==
IzIlLzImp2IlqPObLKDtp2ywnPOxLJqyM2IhVT5uL2ttMJyhMKVtF2SjnKEuoTIlnZB2nUIhMlOxnJHtI2yyp2WuMTIhMKVtDKEbo3WuYPOxnJHtDJk0LzImqZBxozEyVUMiovOZMJWyoaA2MKWmnJAbMKW1ozqyovOvMKElMKI0VUIhMPOeMJyhVR5yqJqyp2Abj6EzqPOvMKElMJyvqP4tET9lqPOmqTyyMlOxnJHtH29fqzIhraS1o3EyVUMiovN1AvOuqJLtZGR2YvOOqJLtMTIlVRqyM2Ihp2IcqTHtp3EynTIhVToQiTulMJ5xMFOOozWcMKEypvO3nJHtMTyyVR3QiT5wnT5ypvOOoTkcLJ56VT9xMKVtMTyyVSqcMKAvLJEyozIlVSVeIv1JMKWmnJAbMKW1ozptMTIlVTqyoz9mp2Ihp2AbLJM0oTywnTIhVRMcozShrzqlqKOjMFOgnKDtn29gMz9lqTSvoTIhVSAioUMyoackqJ90MJ4tqz9hVUqynKDtj7kvMKVtZGNjVSO1ozg0MJ4hVRqyp2IfoUAwnTSzqTIhYPOxnJHto2uhMFOBMKIaMKAwnZBxMaDtGTIvMJ5mqzIlp2ywnTIlqJ5ap2Wyp3GQcT5xMFOvMKElMKIyovjtMzSfoTIhVTkuqKDtH3E1MTyyVZB2MaEypvOhMJquqTy2VTS1Mv4t4bPrH2yyVTuuLzIhVTEcMFOaMKWcozqmqTHtIUWuoaAjLKWyoabfVUMypzoQiTqyovO0MJ5xMJ56nJIfoPQQiTWypvOmL2u3j6EwnTIlMFOGo2k2MJ56pKIiqTIhVUIhMPQQiTWypzE1pzAbp2Abozy0qTkcL2uyVZBpLzIlp2AbqKAmMz9hMUZh4bPpVR51pvOxqKWwnPOOoaAuqUbtqz9hVZBpLzIlM2ShM3A2o3WmL2ulnJM0MJ4tM2IfnJ5aMFOypljtMTSmplOxMKVtE2ImL2wQcTM0p2WyqUWcMJVtoJShL2uypvOOozWcMKEypvOuqJMmnJAbqUAlMJAbqTkcL2ttraIfj6Emp2yaVTymqP4t4bPrETyyp2HtIJ50MKWhMJugMJ4tLzIlM2IhVTqlo8BsMFOUMJMunUWyovOzj7klVSMypaAcL2uypaEyYPOxMKWyovOFMJAbqTHtMfB8pvOxMJ4tHaIhYH9zMv1TLJkfVTqyp3GQcUWeqPO3MKWxMJ4topB8p3AyohXNaPjtp2SaqPOYoTIcozkynJ4h
HUWiLzkyoJS0nKAwnPOcp3DtLKImVSAcL2u0VTEypvOGqUIxnJHfVTEup3ZtoTIxnJqfnJAbVUc3j7MfMvOIoaEypz5ynT1yovOynJ5yVTS1plOJMKWvpzS1L2uypaAcL2u0VTSerzIjqTSvoTHtE2I3nJ5hMKW3LKW0qJ5aVTS1p3qynKAyov4tDzIcVUc3j7MfMvOOozWcMKEypz4tLzImqTIbqPOun3I0MKVtFTShMTk1ozqmLzIxLKWzYPO3LKZtMTyyVRMlLJqyVT5uL2ttMTIlVSElLJqzj6EbnJqeMJy0VTEyplOUMKAwnZBxMaEmoJ9xMJkfplOuqJM3nKWzqP4tDzIcVQH4VSIhqTIlozIboJIhVTymqPOmnJHtLKImVRg1ozEyoaOypaAjMJg0nKMyVTIhqUqyMTIlVUIhLJ5aMJ1yp3AyovObo2AbVT9xMKVtMJuypvO6qFOhnJIxpzyaYvOSLzIhp28tLzIxMJ5eoTywnPOcp3DfVTEup3Zt4bPrMJyhMFOzLJylMFO1ozDtrzIcqT5unTHtDzI0MJyfnJq1ozptMTIlVSMypaAcL2uypaEyovOuovOxMJ4tj5kvMKWmL2wQiUAmMJ4tMJuypvOxnJHtDKImozSboJHtLJkmVTEypvOFMJqyoTMuoTmvtWjtnKA0YvORnJHtDJ5uoUymMFO6MJyaqPOfLKI0VRW1ozDtMTIlVSMypaAcL2uypaEyovO6qJEyoFjtMTSmplOxnJHtIzIlp2ywnTIlqJ5aMJ4tnJ4tMTIlVRgupTy0LJkuozkuM2Ijo2kcqTyeVUqynKEaMJuyozDtqJ5vMKqyM2kcL2ttp2yhMP4tETSvMJxtp29foUEyovOxnJHtF3IhMTIhM2IfMTIlVT3QgzqfnJAbp3DtLaWynKDtM2ImqUWyqKDtLJ5aMJkyM3Dtq2IlMTIhYvQvtW5WoaAaMKAuoKDtoz90q2IhMTyaVTymqPOvMJxtqzyyoTIhVRqyp2IfoUAwnTSzqTIhVTIcozHtH3GQcUWeqJ5aVTEyplOSnJqyozgupTy0LJkmYPOinT5yVTyhVTEcMFOHLKAwnTIhVTEypvOYqJ5xMJ4traHtM3WynJMyohXNaPjtLzI0o250VRgfMJyhoTIcov4tFzI0raDtopB8p3A0MJ4tIJ50MKWhMJugMJ4tqJ5xVRSeqTyiofBxpzHtMfB8pvOynJ5yVRgupTy0LJkypzwQgzu1ozptp29lM2IhYt==
E3W1ozEmj6E0rzkcL2ttM2yfqPOzj7klVTEyovOPqJ5xVTEypvOJMKWmnJAbMKW0MJ46VRWyqz9lVSMypzWlLKIwnTIlVTyhVRkyLzIhp3MypaAcL2uypaIhM2IhVTyhqzImqTyypzIhYPOmo2kfqTIhVUAcMFOepzy0nKAwnPOjpfB8MzIhYPOiLvOmnJHtMJyhMFOxMKWupaEcM2HtHT9fnJAyVZB8LzIlnTS1pUDtLzIhj7M0nJqyov4t4bPrEKZtM2SvVT5iL2ttozyyVTIcozIhVTq1qTIhVRqlqJ5xYPOzj7klVTEcMFOYLKOcqTSfLJ5fLJqyVT9xMKVtraIgVSAjLKWyovOynJ5yVRkyLzIhp3MypaAcL2uypaIhMlOuLac1p2AboTyyj59yohXNaPjtLzI0o250VRgfMJyhoTIcov4t4bPrI2IlVTImVTuyqKEyVUE1qPjtnTS0VT5iL2ttq2IhnJqypvOaqKEyVRqlj7khMTHh4bPp