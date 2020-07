Lebensversicherer im Stress

SOLVENZQUOTE

Die Solvenzquote gibt an, ob ein Versicherer auch in modellhaften Extremszenarien genügend Eigenmittel hat, um seinen Verpflichtungen gegenüber Versicherten und Leistungsempfängern nachkommen zu können. Nach aufsichtsrechtlichen Vorgaben sollte die Quote stets bei mindestens 100 Prozent liegen. Die reine Solvenzquote gibt den Wert an, wenn keine finanztechnischen Übergangsmaßnahmen genutzt und eingerechnet werden. Demgegenüber beinhaltet die ausgewiesene Solvenzquote solche Übergangsmaßnahmen. Dadurch ist sie häufig deutlich höher als die reine Quote.