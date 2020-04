Lichtblicke in Corona-Krisenzeiten

START VON NEUER SERIE

In der Corona-Krise häufen sich die Negativnachrichten über wirtschaftliche Verwerfungen. Vergessen wird dabei, dass einige Branchen und Unternehmen einen ungewöhnlichen Nachfrageschub erleben. In der ersten Folge geht es um Homeoffice-Lösungen, die in Zeiten der Pandemie gefragt sind.