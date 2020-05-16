Samstag, 16.05.2020 - 00:00
3 min
Live-Musik befindet sich akut im Wach-Koma
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
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HILFSAKTIONEN
Angesichts der prekären Lage und der ungewissen Aussichten haben Festivalveranstalter und Clubbetreiber Solidaritätsaktionen gestartet. Neben Spenden und dem Verkauf von Merchandise-Artikeln wird um den Verzicht auf den Ticket-Umtausch gebeten. Die Aktionen finden sich auf den Webseiten www.schlachthof-Wiesbaden.de, www.rheingau-musik-festival.de oder www.batschkapp.de.
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