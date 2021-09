Lokführergewerkschaft GDL prüft neues Bahn-Angebot

GDL-Chef Claus Weselsky. (Foto: dpa)

FRANKFURT AM MAIN - Die Lokführergewerkschaft GDL will das neue Angebot der Deutschen Bahn nach eigenen Angaben zunächst prüfen. Man habe es am Samstag erhalten, werde es bewerten und "zu gegebener Zeit" über weitere Schritte informieren, erläuterte die GDL in einer Mitteilung. Nähere Angaben machte die Gewerkschaft nicht. Die Deutsche Bahn hatte nach eigenem Bekunden ein Angebot vorgelegt, das unter anderem eine neue "Entgeltkomponente" enthält.

Erneuter Streik soll verhindert werden

Über ihre Höhe oder die Modalitäten wurde nichts bekannt. Der Konzern will einen weiteren Streik abwenden und fordert von der Gewerkschaft die Rückkehr an den Verhandlungstisch.

Die GDL hatte gedroht, von Montag an den nächsten Ausstand vorzubereiten, sollte die Bahn bis dahin kein "verhandlungsfähiges Angebot" vorlegen. Sie und der Konzern haben sich trotz monatelanger Tarifauseinandersetzung nicht auf einen Abschluss verständigen können.

Bahn bereit, Corona-Prämie zu zahlen

Die Gewerkschaft fordert 3,2 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro. Die Bahn will die Tariferhöhung bisher über einen längeren Zeitraum strecken und bietet eine Laufzeit von 36 Monaten an. Zudem ist sie bereit, eine Corona-Prämie zu zahlen.

Ein Knackpunkt in dem Konflikt ist allerdings auch, für welche Berufsgruppen der neue Vertrag gelten soll. Die GDL konkurriert dabei mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG.