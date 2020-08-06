Donnerstag,
06.08.2020 - 09:46
2 min
Lufthansa-Krise: Es wird wohl auch Kündigungen geben
Die inzwischen teilverstaatlichte Lufthansa ist gerettet, aber wegen der Corona-Krise wird das Unternehmen um betriebsbedingte Kündigungen wohl nicht herumkommen.
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
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