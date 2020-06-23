Dienstag, 23.06.2020 - 16:25 2 min Lufthansa schließt Frankfurter Sunexpress Der Zusammenbruch des Flugverkehrs fordert in der Region weitere Opfer: Lufthansa schließt den Flugbetrieb von Sunexpress Deutschland in Frankfurt. Es geht um mehr als tausend Jobs. Von Ralf Heidenreich Leiter Redaktion Wirtschaft Eine Maschine der Fluggesellschaft Sunexpress. (Foto: dpa) Jetzt teilen: Jetzt teilen: EyWOGxgTIIWHVP0tGUIzqTuuoaAuVTiQcT1jMaDtqJ1mVZBpLzIloTIvMJ4t4bPGVUIhMPO6nJIbqPOhqJ4tq2IcqTIlMFOYo25mMKS1MJ56MJ4tLKImVTEyoFOwo3WiozSvMJEcozq0MJ4tJaImLJ1gMJ5vpaIwnPOxMKZtEzk1M3MypzgynUWmBvORMKVtEzk1M2WyqUWcMJVtMTIlVRWyqTIcoTyaqJ5aVSA1ozI4pUWyp3ZtETI1qUAwnTkuozDtoJy0VSAcqUbtnJ4tEaWuozgzqKW0VUqcpzDtnJ4tF8B8pacyVTIcozqyp3EyoTk0YvOKnJHtH3IhMKujpzImplO3MJy0MKVtoJy0qTIcoUEyYPOmnJ5xVTEuqz9hVQRhZwNjVRWyp2Abj6EzqTyaqTHtLzI0pz9zMzIhYvOGqJ5yrUOlMKAmVTymqPOynJ4tE2IgMJyhp2AbLJM0p3IhqTIlozIboJIhVTEypvOZqJM0nTShp2RtoJy0VSE1pzgcp2ttDJyloTyhMKZtoJy0VUc3MJxtM2I0pzIhoaEyovOToUIaLzI0pzyyLzIhYvORnJHtnJ4tEaWuozgzqKW0VTWynTIcoJS0MKEyVSA1ozI4pUWyp3ZtETI1qUAwnTkuozDtM2Ibj7MlqPOgnKDtZwNtEzk1M3cyqJqyovO6qKVtqZB8pzgcp2AbMJ4tH3IhMKujpzImpljtMTyyVTyhp2qyp2SgqPN2BFOALKAwnTyhMJ4tLzI0pzIcLaDh I2yyVTImVUqynKEypvObMJaQa3DfVUAioTkyovOxnJHtqzIlLzkynJWyozEyovOToZB8M2Htqz9hVTEypvO0j7kln2ymL2uyovOGL2u3MKA0MKWaMKAyoTkmL2uuMaDfVRI1pz93nJ5aplO1ozDtLJ5xMKWyovOOnKWfnJ5yplOuLzqyq2ywn2IfqPO3MKWxMJ4hVRyhp2qyp2SgqPO3MKWxMFOzj7klVT1ynUVtLJkmVQxjVSOlo3cyoaDtMTIlVSOup3AuM2yypzHtqz9hVSA1ozI4pUWyp3ZtETI1qUAwnTkuozDtMJyhVRSfqTIlozS0nKMzoUIaVTWynFOxMJ4tHTSlqT5ypz4tLJ5aMJWiqTIhVBXNxlOcozgfqKAcqzHtLKI0o21uqTymL2uypvOIoJW1L2u1ozphVSOup3AuM2yypzHfVTEypzIhVRMfj7kaMFOhnJAbqPO1oJqyLaIwnUDtq2IlMTIhVTiQgz5hMJ4fVUAioTkyovOxMJ4tDJ5aLJWyovO6qJMioTqyVTEyovO2o2kfMJ4tITywn2I0pUWynKZtraIlj7kwn2Ilp3EuqUEyqPOvMJgioJ1yov4tETyyVR1upzgyVUqypzEyVTS1MvOToZB8M2HtLKImVREyqKEmL2ufLJ5xYPQQyaA0MKWlMJywnPO1ozDtMTIlVSAwnUqynKbtnJ4tMTyyVSGQiUWeMJxtn29hrzIhqUWcMKW0YPOypzgfj6ElqTHtH3IhMKujpzImpl4tI2IcqTIlMFOnnJIfMFOcoFOAnKE0MJkgMJIlpzS1oFOzLJkfMJ4tMTSgnKDtqz9lMKWmqPO3MJph CTtlChXNayElLKIlnJqyVR5uL2ulnJAbqBXNaQjinQV+ EfB8pvOxnJHtZF4lZQNtLzI0pz9zMzIhMJ4tDzImL2wQcTM0nJq0MJ4tq2yfoPOgLJ4t4bPrnJ4tMTIhVTgioJ1yozEyovOKo2AbMJ4topB2M2kcL2uyVRmQgaA1ozqyovOcovO2MKW0pzS1MJ5mqz9foTIhVRqyp3Olj6EwnTIhVT1cqPO1oaAypzIhVR1cqTSlLzIcqTIlovO1ozDtMTIhVSAirzyuoUOupaEhMKWhVTIlLKWvMJy0MJ7vtWjfVUAuM3EyVSA1ozI4pUWyp3ZgD2uyMvOALKttF293ozS0rzgcYvQvtW5Tj7klVTSfoTHtDzI0pz9zMzIhMJ4tnKA0VTEuplOynJ5yVUElLKIlnJqyVR5uL2ulnJAbqPjtMTyyVTIlp3DtozSwnPO1oJMup3AyozEypvO1ozDtnJ50MJ5mnKMypvOPMKqypaE1ozptMTIlVSAcqUIuqTyiovOypzMioTq0VTymqP4tE2kynJAbrzIcqTyaVUA0MJkfqPOxnJImVTcyMT9wnPOynJ5yovO3nJAbqTyaMJ4tH2Abpzy0qPOcovOxnJHtJaIeqJ5zqPOxLKVfVUIgVTEcMFOALKWeqUOip2y0nJ9hVTyhVTEypvOYpzymMFO6qFObLJk0MJ4tqJ5xVTS1plOxMKVtF3Wcp2HtM2ImqZBxpzg0VTuypaMipac1M2IbMJ7vtWjfVUAiVRgiq25uqUcenFO3MJy0MKVh Verknüpfte Artikel Kommentar zur Lufthansa: Albtraum Lufthansa-Beschäftigte wollen Insolvenz verhindern Tausende Stellen stehen bei Lufthansa auf der Kippe Kommentar zur Lufthansa: Sturzflug Corona und die Folgen: Schrumpfkurs bei Lufthansa Nach Milliardenverlust: Lufthansa kündigt Umbau an Regierung und Lufthansa stimmen Rettungspaket zu D29lo25uVTuuqPOxnJHtDJyloTyhMFObLKW0VTqyqUWiMzMyov4tIz9gVQVhVRSjpzyfVTWcplO6qJ0tZmRhVR1unFOmqTShMPOhLJuyraHtMTyyVTqyp2SgqTHtEzkiqUEyVTSgVRWiMTIhYvOOLvOxMJ0tZF4tFaIhnFObLKDtH3IhMKujpzImplOcoz5ypaGQiUWenKAwnTHtqJ5xVTSvVTEyoFNkZP4tFaIhnFOuqJAbVTyhqTIlozS0nJ9hLJkyVRMfj7kaMFOcovO0j7kln2ymL2uyVSIloTS1LaAlMJqco25yovOmqJg6MKAmnKMyVUqcMJEypvOuqJMaMJ5ioJ1yov4=