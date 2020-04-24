Freitag, 24.04.2020 - 04:30
4 min
Mainzer Biontech und der Kampf gegen das Coronavirus
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
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Zur Person
Ugur Sahin (54) ist als Kind türkischer Einwanderer in Köln aufgewachsen. 1999 habilitierte Sahin am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg, wo er auch seine Frau Özlem Türeci kennenlernte. Der Wechsel des Wissenschaftlerpaares an die Uni Mainz war ein Glücksfall. 2001 gründeten Sahin und Türeci das biopharmazeutische Unternehmen Ganymed. 2008 folgte die Gründung der Biontech SE, als deren CEO Sahin zeichnet. An der Universitätsmedizin übernahm Sahin 2003 die Leitung des Tumor-Vakzinationszentrums. Seit 2013 bekleidet er eine W3-Professur.
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