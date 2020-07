2 min

Mainzer Biontech wagt neuen Vorstoß an der New Yorker Börse

Biontech will die Gunst der Stunde nutzen – und an der New Yorker Nasdaq bis zu 6,7 Millionen weitere Aktien platzieren. Das könnte mehr als 500 Millionen Euro in die Kassen spülen.

Von Ralf Heidenreich Leiter Redaktion Wirtschaft