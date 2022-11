Massive Störungen im Mobilfunknetz

Zahlreiche Nutzer klagen über Netzprobleme. (© Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Bonn/München - Gestört ist das Handynetz von mehreren großen Anbietern in Deutschland. Das zeigen die Zahlen mehrerer Störportale wie beispielsweise „AllesStörung”. Dort haben seit Mittwochmittag die Fälle der Störungsmeldungen drastisch zugenommen. So sind demnach sowohl O2 und die Deutsche Telekom aber unter anderem auch 1&1, Vodafone und Aldi Talk betroffen.

Sowohl O2 als auch die Deutsche Telekom haben sich auf ihren offiziellen Twitteraccounts zu einer Großstörung zu Wort gemeldet.

Bereits gegen 12.58 Uhr vermeldete die Telekom, dass die Störung bei der Technik platziert sei und man dort an einer Lösung arbeite.

Auch O2 wandte sich mit Hilfe des Kurznachrichtendienstes an seine Nutzer und schrieb, dass aktuell mögliche Einschränkungen bei der Telefonie in ihrem Netz bestünden. „Betroffen sind Telefonate im 2G und 4G Mobilfunk- sowie im Festnetz”, gab der Telekommunikationsanbieter per Twitter und versprach, dass man auch dort daran arbeite, den Service wiederherzustellen.

Auch auf seiner Supportseite hat sich das Unternehmen zu Wort gemeldet Dort heißt es: „Grund ist eine Störung an einem Voice-Server, der die Telefonate übermittelt. Ein Großteil der Telefonate kann über andere Server übermittelt werden.“ Ob das Problem von O2 jedoch auch die Ursache für die Störung der anderen Portale ist, kann nicht gesagt werden.