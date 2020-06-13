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Samstag, 13.06.2020 - 00:00
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McDonald‘s macht seinen Hamburger deutlich teurer

15 Jahre kostete der Hamburger bei McDonald‘s einen Euro. Jetzt erhöht der Konzern die Preisempfehlung für den Klassiker sowie für ein kleines Eis und einen Kaffee um 29 Prozent.

Ralf Heidenreich: Leiter Redaktion Wirtschaft
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
15 Jahre kostete der Hamburger bei McDonald‘s einen Euro. Jetzt erhöht der Konzern die Preisempfehlung für den Klassiker. Foto: dpa

15 Jahre kostete der Hamburger bei McDonald‘s einen Euro. Jetzt erhöht der Konzern die Preisempfehlung für den Klassiker. (Foto: dpa)

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Ralf Heidenreich: Leiter Redaktion Wirtschaft
Ralf Heidenreich Kommentar zu McDonald‘s: Heftig
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