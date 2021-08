Medikament gegen Covid-19: Boehringer gibt nicht auf

Umsatz wächst kräftig

Boehringer Ingelheim legte am Dienstag auch seine Halbjahresumsätze vor. Demnach steigerte das Pharmaunternehmen in den ersten sechs Monaten seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,8 Prozent auf von 9,8 Milliarden Euro. Alle drei Geschäftsbereiche – Humanpharma, Tiergesundheit, biopharmazeutische Auftragsproduktion – hätten zu dem Umsatzwachstum beigetragen, teilte Boehringer mit. Zahlen zum Gewinn hat der Konzern nicht veröffentlicht, Finanzchef Michael Schmelmer betonte aber, dass Boehringer „ein solides Finanzergebnis“ erzielt habe, „obwohl die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie weiterhin spürbar sind“. Konkret gingen in vielen Ländern wegen Corona „Menschen nicht zum Arzt, selbst wenn sie dringend eine Diagnose und eine Behandlung brauchen“.

Im mit Abstand größten Bereich Humanpharma kletterte im ersten Halbjahr der Umsatz den Angaben zufolge um fünf Prozent auf 7,1 Milliarden Euro. Die Tiergesundheit wuchs kräftig um 9,6 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Dagegen fiel in der biopharmazeutischen Auftragsproduktion das Umsatzplus mit 1,1 Prozent auf 322 Millionen Euro bescheiden aus.