NACHHALTIGER

Merck will nachhaltiger wirtschaften. Deshalb wird das Thema stärker als essenzieller Bestandteil der Strategie verankert. So will man bis 2040 Klimaneutralität erreichen. „Als globales Wissenschafts- und Technologieunternehmen können wir dazu beitragen, einigen der größten Herausforderungen wie schweren Krankheiten oder dem Klimawandel zu begegnen“, so Konzernchef Stefan Oschmann.