Milliardenhilfe für Bahn fließt

Ein ICE steht an einem Bahnsteig im Berliner Hauptbahnhof. An die Deutsche Bahn und andere Branchenunternehmen fließt nach den Einbußen in der Corona-Pandemie nun milliardenschwere Hilfe. Foto: Carsten Koall/dpa (Bild: dpa) (Foto: Carsten Koall/dpa)