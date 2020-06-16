Dienstag,
16.06.2020 - 00:00
2 min
Mit UV-Licht gegen Viren am Flughafen
Der Wiesbadener Sicherheitsspezialist Smiths Detection hat die meisten Röntgensysteme an Flughäfen installiert. Wie der Infektionsschutz verbessert wird, erläutern die Experten.
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
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