Mühsamer Start aus der Corona-Krise am Frankfurter Flughafen

Slots

Am Frankfurter Flughafen wurden im Winterflugplan insgesamt 182.720 Slots am Flughafen Frankfurt koordiniert, wie der deutsche Flughafenkoordinator in Frankfurt auf Anfrage berichtet. Davon entfielen 23.844 Slots auf innerdeutsche Destinationen, 107.187 Slots auf europäische Strecken und 51.689 Slots auf Ziele außerhalb Europas. Die Flughafenkoordinatoren ermitteln für jeden Slot pro Wochentag die Nutzungsrate.



Für den laufenden Winterflugplan 2021 belegt Lufthansa insgesamt 110.038 Slots am Flughafen Frankfurt. Bei Ryanair sind es 5.010 Slots. Zeitfenster, die von einer Fluggesellschaft bis zum 31. Januar für den Sommerflugplan zurückgegeben werden, werden anhand einer Warteliste vergeben.