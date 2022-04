Müssen Osterurlauber mit Flugausfällen in Frankfurt rechnen?

Am Frankfurter Flughafen kann es in den Osterferien laut Fraport zu längeren Wartezeiten an den Schaltern, bei den Sicherheitskontrollen und der Gepäckausgabe kommen. Coronabedingte Flugausfälle wie zuletzt in Großbritannien soll es aber nicht geben. (Archivfoto: dpa)