Dienstag, 19.05.2020 - 00:00
3 min
Nation von Online-Shoppern
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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SICHER IST SICHER
Bezahlen Sie Waren nur online über eine sichere Webseite. Bei sicheren Seiten beginnt die Browserzeile mit 'https'. Senden Sie Ihre Bank- oder Kreditkartendaten niemals per E-Mail, Textnachricht, über soziale Netzwerke. Aktualisieren Sie Ihren Sicherheitsschutz für jedes Gerät
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