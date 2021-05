Negativzinsen - die Bank wechseln oder nicht?

Die Zinswelt steht auf dem Kopf. Wer nicht sein Sparschwein zuhause füttert, sondern sein Tagesgeldkonto, wird immer öfter mit Minuszinsen bestraft.Foto: AdobeStock -pixelrobot

MAINZ/WIESBADEN - Verwahrentgelt, Strafgebühr, Negativzinsen - alles Begriffe für Kosten, die vor zehn Jahren noch nahezu undenkbar gewesen wären: Wer Geld zur Bank bringt, bekommt dafür keine Zinsgutschrift, sondern muss bezahlen. Und während es zunächst nur einzelne Institute waren, die bei hohen Summen Negativzinsen verlangten, muss man inzwischen suchen, um Banken oder Sparkassen zu finden, die darauf verzichten. Noch, muss man wohl sagen. Denn die Liste mit Instituten, die ihre Kunden zur Kasse bitten, wird fast täglich länger und länger. Zudem schmelzen die Freibeträge zusammen, die auf Tagesgeld- und Girokonten noch kostenlos geparkt werden dürfen. Bei vielen Banken liegt die Grenze derzeit bei 100 000 Euro, einige ziehen bei 50 000 Euro den Strich, andere bei 30 000 oder 25 000 Euro. Und sogar Strafzinsen ab dem ersten Euro auf dem Tagesgeldkonto sind bereits Realität, wie die umfassende Marktübersicht des Vergleichsportals Verivox (www.verivox.de) dokumentiert.

Betroffen sind längst nicht mehr nur Neukunden, sondern auch sogenannte Bestandskunden, die nach zum Teil jahrzehntelanger Geschäftsbeziehung mit Strafzinsen konfrontiert werden: "Das Thema gewinnt immer mehr an Relevanz. Während uns im vergangenen Jahr nur einzelne Kunden berichteten, dass sie von ihrer Hausbank wegen der Zustimmung zur Änderung der Geschäftsbedingungen angeschrieben wurden, häufen sich nun die Fälle", sagt Finanzexpertin Josephine Holzhäuser von der Verbraucherzentrale. Außerdem werde der Ton rauer: "Man konnte früher davon ausgehen, dass meistens nichts passiert, wenn man der Einführung der Negativzinsen nicht zustimmt", sagt sie. Das sei inzwischen anders: "Jetzt wird verstärkt damit gedroht, die Geschäftsbeziehung zu kündigen", sagt Holzhäuser. Und spätestens dann ist der Verbraucher im Zugzwang: Wechselt er die Bank oder akzeptiert er die Negativzinsen?

Grundsätzlich ist die Unterscheidung zwischen Neukunden und Bestandskunden wichtig: Wer neu zu einer Bank kommt, muss - will er Kunde werden - die vorgelegten Geschäftsbedingungen akzeptieren. Und die enthalten inzwischen meist bereits eine Klausel zum Verwahrentgelt. Häufig sind es 0,5 Prozent Minuszinsen, die bei Überschreiten einer bestimmten Summe auf Tagesgeld- oder Girokonten fällig werden. Bei 100 000 Euro bleiben dann am Jahresende nur noch 99 500 Euro übrig. Und wieder ein Jahr später sind es nur noch 99 002,50 Euro.

Banken müssen aktuell 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Europäischen Zentralbank (EZB) parken. Seit 2014 liegt dieser Referenzzinssatz im negativen Bereich. 2018 haben deutsche Banken zusammengerechnet rund 2,4 Milliarden Euro an die EZB gezahlt, die Banken der Eurozone rund 7,5 Milliarden Euro.

Bei Bestandskunden dürfen die Banken Minuszinsen grundsätzlich nur erheben, wenn sie zuvor die Zustimmung eingeholt haben. Eine einfache Bekanntmachung über den Preisaushang genügt nicht. Das hat das Landgericht in Tübingen entschieden.

Häufig kommt der Wunsch nach Änderungen der Bedingungen deshalb per Post ins Haus, nicht selten verknüpft mit der Aufforderung, das Vermögen neu zu strukturieren, um Negativzinsen zu umgehen - am besten bei einem Gespräch mit dem eigenen Bankberater. Doch Verbraucherschützer warnen hier eindringlich davor, zu schnell Alternativen zu akzeptieren und Geld umzuschichten, nur um unter die Freigrenzen für Negativzinsen zu gelangen: "Man muss unbedingt vorher prüfen, ob das Produkt dem eigenen Bedarf entspricht und zu den eigenen Anlagezielen passt", sagt Holzhäuser. Häufig treffe die Androhung von Strafzinsen zum Beispiel ältere Menschen, die nach einem Immobilienverkauf höhere Summen auf ihren Konten parken. Oder Jüngere, die Eigenkapital parken, aber noch auf der Suche nach der Wunschimmobilie sind.

WO GIBT ESNOCH ZINSEN? Die Luft wird immer dünner. So hat beispielsweise die Degussa Bank angekündigt, vom 1. Juli an schon für Kontoguthaben ab 5000 Euro ein Verwahrentgelt von 0,5 Prozent jährlich einzuführen. Doch es geht auch noch anders, wie die Bestenlisten von Finanztest zeigen. Bei Tagesgeld ist demnach noch eine Verzinsung von bis zu 0,2 Prozent drin. Wer nicht täglich über sein Geld verfügen muss, kann eine Festzinsanlage wählen: Für ein einjähriges Festgeld gibt es bis zu 0,55 Prozent, bei zwei Jahren Laufzeit sind es bis zu 0,65 Prozent jährlich. Bei sehr hohen Beträgen sollten Anleger unbedingt auf die Höhe der Einlagensicherung achten, raten die Experten von Finanztest und verweisen auf ihren Online-Rechner unter ?www.test.de/festgeld. Unter "Einlagensicherung" kann man dort prüfen, bis zu welchem Betrag die eigene Bank Spargeld im Pleitefall schützt. Wer mehr anlegen will, sollte das Geld auf mehrere Banken verteilen. Der Zinstest zu Tages- und Festgeld findet sich online und in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest, die Konditionen der Banken werden laufend aktualisiert und sind auch online abrufbar unter ?www.test.de/zinsen.

"Will man das Geld anders anlegen, muss man nicht nur auf die Kostenquote der Produkte achten, sondern auch auf deren Risikoklasse", betont die Finanzexpertin. In den Beratungsgesprächen der Verbraucherzentrale zeige sich, dass die Banken gerne kostenintensive Versicherungsprodukte anbieten, bei denen häufig auch die lange Laufzeit nicht zu der eigenen Lebenssituation passe. Ein Beispiel dafür, wie unattraktiv solche Angebote sein können, liegt der Redaktion vor - und stammt von einem Institut aus der Region: Schichtet der Kunde seine 50 000 Euro, die er fürs Alter angespart hat, in die angebotene Rentenversicherung um, macht er einen garantierten Verlust von rund 2,7 Prozent - statt 50 000 Euro landen nur noch 48 600 Euro auf seinem Konto, in monatlichen Raten, zehn Jahre lang. Auch da muss - ähnlich wie bei Negativzinsen - das Wort "Rendite" durch "Verlust" ersetzt werden.

Finanzexpertin Holzhäuser rät allen, die mit Strafzinsen konfrontiert werden, sich zwei Fragen zu stellen und eine persönliche Antwort zu finden: Bin ich bereit, im Ernstfall zu akzeptieren, dass meine Bank die Geschäftsbeziehung kündigt und einen Kontowechsel zu vollziehen? Oder bin ich zumindest bereit, einen Teil des Geldes zu einem anderen Institut zu transferieren, um wieder unter die kritische Grenze zu kommen und so Strafzinsen zu vermeiden? Allerdings biete auch ein Kontowechsel keine Garantie für eine dauerhaft kundenfreundliche Lösung: "Die Erfahrung zeigt, dass immer mehr Banken auf diesem Weg Einnahmen generieren wollen", sagt Holzhäuser. Zudem müsse man die Konditionen der neuen Bank sorgfältig prüfen: "Manchmal werden keine Verwahrentgelte verlangt, stattdessen muss der Kunde dann Gebühren für das Tagesgeldkonto an sich zahlen."

Längst sind noch nicht alle Fragen rund um die Einführung von Negativzinsen bzw. Verwahrentgelten rechtlich geklärt. Juristisch umstritten ist beispielsweise auch, ob doppelte Kosten - also Kontoführungsgebühren und Verwahrentgelte - für ein Girokonto verlangt werden dürfen. Aus Sicht der Verbraucherschützerin ist das unzulässig, da hier die Kreditinstitute zweimal zugreifen. "Damit würde ein und dieselbe Leistung doppelt bepreist", sagt Holzhäuser. Auch diese Frage wird aus ihrer Sicht daher wohl ein Gericht entscheiden müssen.