„Ohne IC kein ICE“

GOETHE UND BEETHOVEN AUF REISEN

Die klangvollen Zugnamen sind von den Fahrplänen verschwunden. Mit ganz wenigen Ausnahmen: so wird zum Beispiel der IC „Bodensee“ auch ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember noch Reisende von Innsbruck über Bregenz und Lindau dann weiter nach Stuttgart, Mainz und Dortmund bringen.



Die allermeisten deutschen Städte sind auch heute noch in das IC/ICE-Taktsystem eingebunden. Freilich ist man heute auch auf der Schiene viel schneller am Ziel. Die Fahrtzeit wurde im Laufe der Jahrzehnte deutlich beschleunigt. Seit Wegfall der Namenspaten unterscheiden sich die heutigen ICE lediglich durch die Zugnummer.



Es war noch eine andere Eisenbahn-Epoche, als Bahnkunden noch von ihrer „Reisezeit“ und nicht von der „Fahrtzeit“ sprachen. Die IC (Intercity) und später auch die EC (Eurocity), mit denen man in die europäischen Metropolen fuhr, trugen klangvolle Namen.



Der TEE „Goethe“ steuerte von Frankfurt aus Paris an, „Helvetia“ die schweizerische Bankenmetropole Zürich. Züge mit dem Namen „Rembrandt“ und „Van Beethoven“ brachten Reisende stressfrei nach Amsterdam, der „Donau-Kurier“ nach Wien und der „Saphir“ nach Brüssel.