Montag,
01.06.2020 - 12:17
2 min
Opel: Stammwerk Rüsselsheim bekommt drittes Modell
Das Opel-Stammwerk in Rüsselsheim bekommt zur besseren Auslastung das lang ersehnte dritte Modell. Doch im Gegenzug müssen Getriebeproduktion und Schmiede geschlossen werden.
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
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