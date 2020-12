Pariser Chic aus Rüsselsheim

VIER WERKE

DS Automobiles ist seit 2015 die Premiummarke des französischen Automobilkonzerns Group PSA, der Opel-Mutter. Seit 2018 bietet die Marke DS komplett eigenständige Modelle an. Zuvor waren es veredelte Citroën. Produziert wird künftig an vier Standorten: zwei in Frankreich, einer in China, wo die Luxuslimousine DS 9 vom Band läuft, sowie in Rüsselsheim.