Pauschale für FFP2-Masken: Bekommen Apotheken zu viel?

FFP2-Verteilaktion läuft seit Mitte Dezember

Seit dem 15. Dezember 2020 können sich nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums über 60-Jährige sowie Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen oder Risikofaktoren FFP2-Schutzmasken in der Apotheke abholen. Und zwar in drei Tranchen. In der ersten Welle bis Anfang Januar erhielten die Anspruchsberechtigten in den Apotheken drei kostenlose FFP2-Schutzmasken. Nun werden die Betreffenden mit weiteren Masken versorgt. Sie erhalten den Angaben zufolge zwei fälschungssichere Coupons für jeweils sechs Masken von ihren Krankenkassen oder ihrer privaten Krankenversicherung. Diese können sie in zwei definierten Zeiträumen in den Apotheken einlösen. Dabei wird pro eingelöstem Coupon einen Eigenanteil von zwei Euro fällig.