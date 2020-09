Penny testet Schild mit „wahrem Verkaufspreis"

„Penny Grüner Weg“

- Als Nachhaltigkeits-Erlebnismarkt „Penny Grüner Weg“ bezeichnet der Rewe-Konzern seinen Laden in Berlin-Spandau, in dem mehrere Umweltaspekte rund um die Lebensmittelversorgung erläutert werden sollen. Dabei geht es beispielsweise um die Verpackung und Abfallentsorgung, um die Vermarktung von nicht ganz perfektem Obst und Gemüse oder die Rückverfolgung der Produkte. Beantwortet werden auch Fragen wie „Welche Produkte stünden noch im Regal, wenn es keine Bienen mehr gäbe?“ oder „Wie sortiere ich meinen Kühlschrank richtig?“.

- Wo und wann weitere solche Penny-Märkte in Deutschland folgen, ist noch offen. Online gibt es Infos unter www.penny-gruener.weg.de