Samstag,
11.07.2020 - 00:00
2 min
Pfungstädter Bier findet neue Heimat
Lange hat man gekämpft und gesucht: Jetzt ist ein Investor gefunden, der die Pfungstädter Brauerei wie sechs andere zuvor profitabel machen soll.
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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