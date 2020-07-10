Pfungstädter Brauerei findet Käufer

Der Pforzheimer Bier-Unternehmer Wolfgang Scheidtweiler will den Betrieb in verkleinerter Form in Pfungstadt fortführen. Für einen Großteil des Geländes gibt es andere Planungen.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 10.07.2020 um 09:42 Uhr publiziert.