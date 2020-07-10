Wirtschaft

Wirtschaft überregional

mehr aus Wirtschaft überregional
plus
Freitag, 10.07.2020 - 13:33
3 min

Pfungstädter Brauerei findet Käufer

Der Pforzheimer Bier-Unternehmer Wolfgang Scheidtweiler will den Betrieb in verkleinerter Form in Pfungstadt fortführen. Für einen Großteil des Geländes gibt es andere Planungen.

Von Anja Ingelmann und Wolfgang Görg
Neue Pläne für die Pfungstädter Brauerei: Gebraut wird am bisherigen Standort, abgefüllt in Baden-Württemberg. Foto: Torsten Boor

Neue Pläne für die Pfungstädter Brauerei: Gebraut wird am bisherigen Standort, abgefüllt in Baden-Württemberg. Foto: Torsten Boor

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HRMIGxqGIRSRIPNgVSAynKDtj7kvMKVtMJyhMJ0tFzSbpvOmqTIbqPOxnJHtHTM1ozqmqZBxMUEypvOPpzS1MKWynFO6qJ0tIzIln2S1MvNgVT5uL2ttqzyyoTIgVRucovO1ozDtFTIlVTymqPOhqJ4tMJyhMFOZj7MmqJ5aVTqyMaIhMTIhYvORnJHtM3I0MFOBLJAbpzywnUD6VRSgVSA0LJ5xo3W0VTyhVSOzqJ5ap3EuMUDtq2ylMPOuqJAbVTyhVSc1n3IhMaDtDzyypvOaMJWlLKI0YvORLKZtHUWiMUIeqPO1ozDtMTyyVR1upzgyVUqcpzDtMKZtq2IcqTIlnTyhVTqyLzIhVUIhMPOxMKVtF3IhMTHtp29foPOeLKIgVSMypfBxozEypaIhM2IhVUAjj7klMJ4hVRSvMKVtMTyyVRWlLKIypzIcVUqcpzDtp2ywnPO2MKWeoTIcozIlovjtMTIhovOynJ4tE3Wij590MJyfVTEyplOTnKWgMJ5aMJmQcT5xMKZtp29foPO6qFOynJ5yoFOhMKIyovOGqTSxqUS1LKW0nJIlVUqypzEyov4tETSmVUEynJk0MJ4tMTyyVSOzqJ5ap3GQcTE0MKVtDaWuqJIlMJxtqJ5xVTEcMFOALJ5hnTIcoJIlVRSaMJ50qKVtFJ1upPOgnKDfVTEcMFODMaIhM3A0j6ExqTIlVTWynFOxMKVtFJ52MKA0o3WyoaA1L2uyVUIhqTIlp3GQiUE6qPObLKDh
ETIlVR1uoz5bMJygMKVtIJ50MKWhMJugMKVtETShnJIfVRuipUNfVTyhVSCQiTEbMKAmMJ4tLKIwnPOvMJguoz50VTSfplOUpz/Qa2SeqTyiofBxpvOxMKVtDaWunJ4tDHpfVUIhMPOxMKVtET9mp2IhnTIcoJIlVSOlo2cyn3EyoaE3nJAeoTIlVRAiozAypUEupTkuovjtq29foTIhVTIcovOYo256MKO0VToQiUVtI29bozWyLzS1qJ5aVTIlLKWvMJy0MJ4tqJ5xVTqyoJIcoaAuoFO1oKAyqUcyov4tETIlVRguqJM2MKW0pzSaVToQiUVtMTSmVQD1VQNjZPOEqJSxpzS0oJI0MKVtM3Wij59yVRSlMJSfVTyhVTWyp3EypvOWoz5yoaA0LJE0oTSaMFOcp3DtLJ0tGJy0qUqiL2ttqJ50MKW6MJywnT5yqPO3o3WxMJ4h
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vLaWcozq0YJyhqzImqT9lYKAwnTIcMUE3MJyfMKVgpTM1ozqmqTE0MF1eqGy2LmZvVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzIwnT9so25fnJ5yVw48Y2Ecqw4=
CUAwpzyjqPOup3yhLlO0rKOyCFW0MKu0Y2cuqzSmL3WcpUDvVUAlLm0vYl93nJEaMKEmYz9jnJ5upaxhL29gY2IgLzIxYzcmVw48Y3AwpzyjqQ4=
Weiterführende Links
Wolfgang Scheidtweiler: Ein Bierbrauer mit Leib und Seele
Pfungstädter Brauerei: "Jetzt ist es zu spät"
Kommentar zur Pfungstädter Brauerei: Die Zeit drängt
Nach Insolvenz: Wie sieht Zukunft der Pfungstädter Brauerei aus?
Pfungstädter Brauerei nutzt Schutzschirmverfahren
ETyyVRWlLKIypzIcVUAyoTWmqPjtMTyyVUAcL2ttp2IcqPOXqJ5cVTygVSAwnUI0raAwnTyloKMypzMunUWyovOvMJMcozEyqPjtp29foPOcovOxMJ4tDzImnKE6VTEyplODMz9lrzuynJ1ypvOPnJIlYIIhqTIlozIboJIlplOKo2kzM2ShMlOGL2uynJE0q2IcoTIlVPt3Zlxtj7kvMKWaMJuyov4tETSzj7klVTuuLzHtMKVtMJyhVRShM2Ivo3DtLJWaMJqyLzIhYPObMJaQa3DtMKZtqz9hVTEypvOPpzS1MKWynF4tDKIzVTIcozIgVSEynJjtMTImVRSlMJSfplO3nJkfVTIlVRWcMKVtLaWuqJIhVUIhMPOcovOxMJ4tn29goJIhMTIhVTElMJxtFzSbpzIhVTIcozHtoJ9xMKWhMFOOozkuM2HtMKWlnJAbqTIhYvORLJoQiUVtLaWuqJAbMFOypvOyqUquVQHjZQNtHKIuMUWuqT1yqTIlYPOmLJq0VTIlVTEcMKAypvOnMJy0qJ5aYvOPnKZtMTyyVT5yqJHtDJ5fLJqyVTEyovOPMKElnJIvVTS1Mz5coJ10YPOmo2kfMJ4tMTyyVTSfqTIhVR1up2AbnJ5yovO3MJy0MKWfLKIzMJ4hVPWRLKZtF29hrzIjqPObLKDtMTIhVRWynKWuqPOxMKVtHTM1ozqmqZBxMUEypvOPpzS1MKWynFOmo2MipaDtj7kvMKW6MKIaqPVfVUAuM3DtMTImp2IhVSMipaAcqUcyozEypvOXo2uuoz4gD2ulnKA0o3ObVRgfMJyhp2AboJyxqP4tETSmVSqinT5jpz9dMJg0VTiQgz5hMFOxMKVtFJ5hMJ5mqTSxqPOhMKIyVRygpUIfp2HtM2IvMJ4tqJ5xVTImVTqyLzHtMTyyVSOypaAjMJg0nKMyYPOxnJHtDaWuqJIlMJxtraHtoJ9xMKWhnKAcMKWyov4tVx1cqPOKo2kzM2ShMlOGL2uynJE0q2IcoTIlVTiQgz5hMJ4tq2ylVTEcMFOPpzS1qUWuMTy0nJ9hVTyhVSOzqJ5ap3EuMUDtMz9lqUAyqUcyovVfVUAiVRWlLKIypzIcYHqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlVSA0MJMuovOGMJyvo2kxYt==
H2AbMJyxqUqynJkypvOvMKAcqUc0VTWypzIcqUZtp2IwnUZtDaWuqJIlMJyyovOgnKDtpaIhMPNlZQNtGJy0LKWvMJy0MKWhYvORLKc1VTqynZB2pzIhVUc3MJxtn2kynJ5ypzHtDzI0pzyyLzHfVTEcMFOUMJ3QiT5xMKVtDaWuqJIlMJxtnJ4tMTIlVRIcMzIfVUIhMPOxLKZtDaWuqJuuqKZtHTMipacbMJygYPOmo3qcMFOxnJHtEaWuoabgDaYQcUHtnJ4tHzSmqTS0qPOgnKDtAmNjZPOVMJg0o2kcqTIlVRS1p3A0o8BsVTygVRcunUVfVSOuoT1vpfBxqFOcovOSpUOcozqyovNbAQNtZQNjVRuyn3EioTy0MKVcVUIhMPOVLKE6YH1iozyhM2IlVTyhVRgupzkmpaIbMFNbZGpjVQNjZPxhVRS1L2ttoJIbpzIlMFOVo3EyoUZtp2yhMPOHMJyfVTEypvOTnKWgMJ5apaIjpTHfVT1cqPOlqJ5xVQpjZPOPMKAwnZBxMaEcM3Eyov4tETSmplOypvOhqJ4tHTM1ozqmqZBxMUEypvQQiTWypz5ynT1yovO3nJkfYPOfnJIaMFOuovOynJ5yoFOGpTkyMJ46VPWWL2ttnTSvMFOcoJ1ypvOmL2uiovODpz9dMJg0MFOaMJ1uL2u0YPO2o24tMTIhMJ4tnzIxMKVtMTSwnUEyBvORLKZtM2IbqPOhnJAbqP4vVRImVUAynFOvnKAfLJ5aVTSvMKVtnJ1gMKVtMKE3LKZtMTSlLKImVTqyq29lMTIhYt==
H2AbMJyxqUqynJkypvOjoTShqPOxMKW6MJy0VT1cqPOynJ5yoFOOqKAmqT/QalO6q2ymL2uyovNkZQNtZQNjVUIhMPNkAGNtZQNjVRuyn3EioTy0MKVtnJ0tFzSbpv4tZwNkBFOeLJ0tHTM1ozqmqZBxMUEypvOgnKDtZwNjVQNjZPOVMJg0o2kcqTIlVTMup3DtLKIzVTEuplORo3OjMJk0MFjtLzIcVTIcozIgVRI4pT9lqTShqTIcoPO2o24tZwNtHUWirzIhqP4tETSmVTGQiUWzqTHtp2ywnPQQcT5xMKWhYPOxMJ5hVSAwnTIcMUE3MJyfMKVtq2yfoPOmnJAbVUMipvOuoTkyoFOuqJLtMTIhVUWyM2yiozSfMJ4tGJSln3Dtn29hrzIhqUWcMKWyovjtq28tMTSmVRWcMKVtVzSfplOYqJk0qKWaqKDtraIbLKImMFVtp2IcYt==
CTtlCxyhVSOzqJ5ap3EuMUDtM2IvpzS1qPjtLJWaMJoQiTkfqPOcovOYLKWfp3W1nTHtqJ5xVRIjpTyhM2IhCP9bZw4=
JaIgVRgioacypUDtp2IcozIlVRWlLKIypzIcMJ4tM2Ibj7MlqPOypljtLJ0tH3EuozEipaDtraHtLaWuqJIhVUIhMPOxLKZtDzyypvOcovOYLKWfp3W1nTHtqJ5xVRIjpTyhM2IhVTSvraIzj7kfoTIhYvORLKZtnKA0VTS1L2ttMfB8pvODMaIhM3A0j6ExqTIlVTShM2IxLJAbqP4tJaIlrzIcqPO3MKWxMJ4toz9wnPORMKEunJkmVUMypzuuozEyoUDfVTyhVTEyovOeo21gMJ5xMJ4tp2IwnUZtI29wnTIhVUAioTjtMTIlVSMypaElLJptqJ50MKWmL2ulnJIvMJ4tq2IlMTIhYvOKnJHtqzyyoTHtMTIlVQRjZPOAnKEupzWynKEypvOypvQQiTWypz5coJ10YPOmqTIbqPOho2AbVT5cL2u0VTMyp3DhVPWOLzIlVTImVUqypzEyovOmnJAbMKVtMJyhnJqyVTqynTIhVT3QiUAmMJ4vYPOypzgfj6ElqPOGL2uynJE0q2IcoTIl
ETyyVTSfqTIhVUIhMPOxMJ5eoJSfM2ImL2wQiUE6qTIhVRqyLfBxqJEyVUqcMFOxLKZtH3IxnTS1plO1ozDtMTyyVR1up2AbnJ5yozuuoTkyVUAioTkyovOypzuuoUEyovOvoTIcLzIhYvNvH2yyVUAcozDtMTyyVRuypacmqZB8L2gyVvjtp2SaqPOxMKVtIJ50MKWhMJugMKVhVRIcovQQcTuhoTywnTImVSOlo2cyn3DtnTS0VTIlVUAwnT9hVTIcoz1uoPOaMJ1uL2u0BvNvHzSmqTS0qPOcp3DtMTyyVRWfLKIjLKImMF4vVREyoz4tLKIwnPOvMJxtMTIlVTEipaEcM2IhVRWlLKIypzIcVRMlLJ56VUq1pzEyovOHMJyfMFOxMKZtDzI0pzyyLaZtMKWbLJk0MJ4fVTShMTIlMFOhMKHtMKWlnJAbqTI0VUIhMPOynJ5yVSWyp3EzoZBxL2uyVUA0j6ExqTIvLKIfnJAbVTIhqUqcL2gyoUDhVRyhVSOzqJ5ap3EuMUDtj7kvMKWhMJugMJ4tMTIhVTWuqJkcL2uyovOHMJyfVTEuplOTLJ1coUxtG2MznJAyVUMiovOVo3OjVUIhMPOxnJHtEzyloJRtD29hL2IjqTSjoTShYvNvETSmVUsQcUWyVToQiUVtqJ5mVUc1VTqlo8BsVvjtp2SaqPOKo2kzM2ShMlOGL2uynJE0q2IcoTIlYt==
ETIlVRgioaEun3DtraHtnJugVTguoFOmL2uiovOcoFO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulVUc1p3EuozEyYPOuoUZtMTyyVSCQiTEbMKAmMJ4toJy0VTEypvOWoaMyp3EipzIhp3IwnTHtLzIaLJ5hMJ4hVREcMFOJMKWvnJ5xqJ5aVTWlLJAbVTSvMKVtLJVfVTSfplOxnJHtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulqJ5aVTS1MvOxMJ4tFJ52MKA0o3VtIKqyVREcMKEypvOYpfB8L2ftp2I0raEyYvOOoUZtMTIlVTygVRMyLaW1LKVtLJWmpUWuozpfVUYQiTAeqTHtMTIlVSOzo3W6nTIcoJIlVUqcMJEypvOcovOxMJ4tEz9eqKZhVREcMFODMaIhM3A0j6ExqTIlVTwQcUE0MJ4tLJ5aMJMlLJq0YPOiLvOypvOhnJAbqPOcovOmMJyhMJ4tDJ5fLJqyovOxLKZtHTM1ozqmqZBxMUEypvOPnJIlVTSvMfB8oTkyovOej7MhozHhVSsQcTulMJ5xVTEcMKAypvOUMKAjpfBxL2uyVUAynFOgLJ4tp2AboTyyj59fnJAbVTS1MvOxnJHtj5kvMKWhLJugMFO1ozDtMTIhVR5yqJWuqFOaMJgioJ1yov4=
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 10.07.2020 um 09:42 Uhr publiziert.
Wirtschaft überregional Aufmacher-web Tops-eo Region Ticker Ticker-wz Ticker-wkwt Ticker-ms Ticker-az Ort Hessen Darmstadt-dieburg Pfungstadt,-stadt Pfungstadt
Kommentare
nach oben