Mittwoch, 05.08.2020 - 20:20
4 min
Pfungstädter Firma liefert Technik für Anti-Corona-Demo
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ZUR PERSON
Dirk Koke ist geschäftsführender Gesellschafter der Koke GmbH in Pfungstadt. Er hat das Unternehmen 2011 gegründet und beschäftigte zuletzt 25 Mitarbeiter bei einem Umsatz von 4 Millionen Euro (2018). Das Unternehmen verkauft und vermietet Displays und LED-Leinwände, bietet zudem Software und Wartung an. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus Industrie und Handel, aber auch Veranstalter. (ain)
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