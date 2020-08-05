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Mittwoch, 05.08.2020 - 20:20
4 min

Pfungstädter Firma liefert Technik für Anti-Corona-Demo

Die Koke GmbH aus Pfungstadt hat LED-Leinwände für die Demo in Berlin bereitgestellt. Chef Dirk Koke hält das nicht für falsch. Im Netz gibt es dafür aber Kritik.

Dicht gedrängt protestieren Tausende in Berlin gegen die Corona-Beschränkungen. Foto: dpa

Dicht gedrängt protestieren Tausende in Berlin gegen die Corona-Beschränkungen. Foto: dpa

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Dicht gedrängt protestieren Tausende in Berlin gegen die Corona-Beschränkungen. Foto: dpa

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ZUR PERSON

Dirk Koke ist geschäftsführender Gesellschafter der Koke GmbH in Pfungstadt. Er hat das Unternehmen 2011 gegründet und beschäftigte zuletzt 25 Mitarbeiter bei einem Umsatz von 4 Millionen Euro (2018). Das Unternehmen verkauft und vermietet Displays und LED-Leinwände, bietet zudem Software und Wartung an. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus Industrie und Handel, aber auch Veranstalter. (ain)

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